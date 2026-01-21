El Cursu MIR va tener récor d'alumnos presenciales n'Uviéu: 1.500, y la mayoría de fuera d'Asturies

L'exame pa médicu internu residente (MIR) empobináu a graduaos en medicina que quieren realizar una especialidá ta programáu en toa España pal próximu sábadu, a les 14.00 hores. El domingu pasáu, nel Aulariu de la Facultá de Derechu d'Uviéu, un total de 1.055 opositores –alumnos del Cursu MIR d'Asturies–, fexeron un simulacru del exerciciu que pretendía ponelos nes mesmes condiciones que tendrán de vivir na prueba oficial del próximu día 24. L'exame va tener una duración de cuatro hores y media pa responder 200 preguntes tipu test más otres 10 de reserva. Cada entruga tien cuatro opciones de respuesta, de les que namás una ye la correuta.

La oncóloga Paula Jiménez Fonseca, coordinadora del Cursu MIR Asturies, ufiertó una bona noticia nos pasiellos del edificiu universitariu: pal próximu cursu intensivu de l'Academia tán inscritos de manera presencial n'Uviéu unos 1.500 médicos, de los qu'alredor a 1.300 son de fuera d'Asturies y van tar más de siete meses viviendo na ciudá (hasta l'exame que previsiblemente se va facer en xineru de 2027). Eses cifres degolen nunos 200 los matriculaos na edición qu'agora conclúi. "Ye un númberu récor, tamos viendo cómo vamos xestionala porque superemos toles previsiones", destacó la doctora Fonseca.

Los responsables del Cursu MIR Asturies tán plasmaos del tirón que caltien Uviéu magar que les sesiones ufiértense tamién de manera presencial na sede de Madrid y por videoconferencia nes aules de Barcelona, Sevilla, Valencia, Santiago y Bilbao. La coordinadora del Cursu MIR destacó que l'Academia uvieína ta "llogrando cada vez meyores resultaos y afitándose como líder na preparación de forma intensiva, con estudiu, clases y test diarios". Una fórmula –fexo– que "cada vez demanden más alumnos".

Nos prolegómenos del simulacru del domingu pasáu, Paula Jiménez Fonseca pasó peles aules dando delles instrucciones básiques de cara al próximu sábadu: "Tenéis que tar primero de la una y media", "traéi dos bolígrafos de tinta normal", "va xixilase cualquier dispositivu sospechosu, hasta les gafes van miravos", "si traéis tapones, que seyan cenciellos", "lo ideal ye traer dos relós normales"…

Efectivamente, el Ministeriu de Sanidá cuenta con facer medrar les midíes de seguridá frente a posibles trampes. Nel ambiente rescampla'l fechu asocedíu l'añu anterior, cuando dos médicos rusos –home y muyer, pareya ente ellos y egresaos de la mesma universidá de San Petersburgo–, llograron los puestos 1 y 4 del exame ente los 13.692 médicos que pasaron la prueba.

Nel conxuntu d'España, a les pruebes de toles disciplines sanitaries del sábadu tán almitíos 35.503 candidatos, magar van poder presentase tamién los 1.041 non almitíos por aciu del retrasu col que'l Ministeriu de Sanidá publicó les llistes. "La correición de la prueba va quedar condicionada a la estimación del recursu d'alzada que, nel so casu, s'interpunxera contra la esclusión", indica'l Ministeriu. Nel casu de los médicos, los aspirantes son 17.545 que van competir por 9.276 places pa cursar una especialidá.