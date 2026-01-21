Daniel Markez presenta la so obra en "Metro y medio de arte"

L'espaciu espositivu "Metro y medio de arte" (Barbería Metro, cai Cervantes 12, Uviéu), coordináu por Santiago Martínez, presenta'l proyeutu "Mad City" de Daniel Markez, diseñador y artista d'orixe colombianu, residente n'Uviéu. Con una estética amestada a la ilustración y al arte urbanu, de fuerte carga espresiva, el so trabayu ta centráu na semeya contemporánea. Markez muévese ente'l llinguaxe corporativu del diseñu gráficu y el más llibre de les artes plástiques. "En ‘Mad City’ crúciense dambos mundos. Diecisiete años de diseñu gráficu topeten cola materia, l'erru y la esperimentación. Cai y métodu. Control y ruiu", indica l'artista. La esposición inclúi 14 pieces, trece d'elles de pequenu formatu, olios sobre cartón, más una pieza principal "If ruled the world", más grande, sobre tela escoyida pa una amuesa coleutiva en Londres.

