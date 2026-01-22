Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

Llevantar el nivel de formación de la población asturiana y meyorar la so empleabilidá ye ún de los principales oxetivos del Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu (Sepepa), qu'esti añu va ufiertar estudios gratuitos pa cerca de 42.000 persones, tanto desocupaes como emplegaes. Los cursos van impartílos entidaes privaes que van recibir ayudes públiques nos próximos meses. La inversión total d'esta iniciativa xube a 28,5 millones.

Nos próximos doce meses van programase 1.689 cursos. D'ellos, 1.117 van tar destinaos a persones desempleaes y 572 a ocupaes. Les persones en paru van tener a la so disposición 481 cursos pa llograr certificaos profesionales y 636 p'acreditar especialidaes. Pela so parte, el coleutivu con empléu que quiera reforzar la so formación va poder escoyer ente 220 opciones pa llograr un certificáu y 352 p'aportar a especialidaes.

En total, van tar disponibles 29.137 places pa paraos y 12.676 pa persones que tán trabayando.

La formación ufiertada va ser amplia, perteneciente a quince families profesionales estremaes. Van impartise cursos d'alministración y xestión, sector agrariu, comerciu y marketing, edificación y obra civil, eletricidá y electrónica, enerxía y agua, fabricación mecánica, hostelería y turismu, imaxe personal, industries alimentarias, informática y comunicaciones, sanidá, seguridá y medioambiente; servicios socioculturales y a la comunidá y tresporte y caltenimientu de vehículos.

No que fai a les especialidaes, va haber tamién formación n'actividaes físiques y deportives, fabricación mecánica, madera, mueble y corchu y testil, confección y piel.

Más axilidá nel procesu

Esa nueva edición del programa de formación del Sepepa incorpora cambios alministrativos importantes pa entainar el resolvimientu y los pagos a los centros de formación. En concretu, simplificáronse los criterios de valoración y introducióse un sistema de xustificación por módulos basáu nun preciu fixu por cada participante y hora de formación.

Les persones qu'asistan a los cursos tamién van notar meyores. Dáse-y más protagonismu al aula virtual pa que l'alumnáu consiga mayor compatibilidá ente la formación y otros aspeutos de la vida personal y llaboral, amás incorporen un sistema dual, con un réxime xeneral y otru intensivu pa superar los cursos.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"