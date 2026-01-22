Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

El Serviciu Públicu d'Empléu va invertir 28,5 millones a lo llargo d'esti añu pa intentar aportar a cerca de 42.000 persones

Formación.

Formación.

Alicia García-Ovies

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Llevantar el nivel de formación de la población asturiana y meyorar la so empleabilidá ye ún de los principales oxetivos del Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu (Sepepa), qu'esti añu va ufiertar estudios gratuitos pa cerca de 42.000 persones, tanto desocupaes como emplegaes. Los cursos van impartílos entidaes privaes que van recibir ayudes públiques nos próximos meses. La inversión total d'esta iniciativa xube a 28,5 millones.

Nos próximos doce meses van programase 1.689 cursos. D'ellos, 1.117 van tar destinaos a persones desempleaes y 572 a ocupaes. Les persones en paru van tener a la so disposición 481 cursos pa llograr certificaos profesionales y 636 p'acreditar especialidaes. Pela so parte, el coleutivu con empléu que quiera reforzar la so formación va poder escoyer ente 220 opciones pa llograr un certificáu y 352 p'aportar a especialidaes.

En total, van tar disponibles 29.137 places pa paraos y 12.676 pa persones que tán trabayando.

La formación ufiertada va ser amplia, perteneciente a quince families profesionales estremaes. Van impartise cursos d'alministración y xestión, sector agrariu, comerciu y marketing, edificación y obra civil, eletricidá y electrónica, enerxía y agua, fabricación mecánica, hostelería y turismu, imaxe personal, industries alimentarias, informática y comunicaciones, sanidá, seguridá y medioambiente; servicios socioculturales y a la comunidá y tresporte y caltenimientu de vehículos.

No que fai a les especialidaes, va haber tamién formación n'actividaes físiques y deportives, fabricación mecánica, madera, mueble y corchu y testil, confección y piel.

Más axilidá nel procesu

Esa nueva edición del programa de formación del Sepepa incorpora cambios alministrativos importantes pa entainar el resolvimientu y los pagos a los centros de formación. En concretu, simplificáronse los criterios de valoración y introducióse un sistema de xustificación por módulos basáu nun preciu fixu por cada participante y hora de formación.

Les persones qu'asistan a los cursos tamién van notar meyores. Dáse-y más protagonismu al aula virtual pa que l'alumnáu consiga mayor compatibilidá ente la formación y otros aspeutos de la vida personal y llaboral, amás incorporen un sistema dual, con un réxime xeneral y otru intensivu pa superar los cursos.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  3. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  4. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  5. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  7. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Los premios AMAS salen a la gueta de los meyores de la música asturiana

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

El Cursu MIR va tener récor d'alumnos presenciales n'Uviéu: 1.500, y la mayoría de fuera d'Asturies

El Cursu MIR va tener récor d'alumnos presenciales n'Uviéu: 1.500, y la mayoría de fuera d'Asturies

Daniel Markez presenta la so obra en "Metro y medio de arte"

Tracking Pixel Contents