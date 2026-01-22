Los premios AMAS salen a la gueta de los meyores de la música asturiana
88 nominaos, en 22 categoríes, que los ciudadanos pueden votar al traviés de la páxina web del certame
Sixto Cortina (Traducción)
Los promotores de los premios AMAS (Anuariu de la Música n'Asturies) anunciaron va unos díes na sede de la Sociedá Xeneral d'Autores, la SGAE, n'Uviéu, los nomes de los 88 nominaos de la edición de 2026.
Los ciudadanos pueden dar el so votu a los sos preferíos ente los artistes escoyíos na páxina web de la organización (premiosamas.com). Hai 22 categoríes: voz, baxu, batería, guitarra, otros instrumentos, gaita, lletres, producción, electrónica, direutu, portada y diseñu, videoclip, canción folk, discu folk, cantar rock, discu rock, cantar y discu otres escenes, cantar músicu urbana, artista o grupu revelación y músiques de cine.
Les categoríes y los nominaos fueron propuestos pol Anuariu de la Música n'Asturies y la redaición del Anuariu de la Música n'Asturies va otorgar los AMAS d'Honor.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
