Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti
El Bonu Alquiler Xoven, con un plazu de solicitú abiertu hasta febreru de 2026, va poder recibise a lo llargo d'un máximu de 24 meses
Sixto Cortina (Traducción)
El Principáu va destinar 6,6 millones d'euros pa financiar el Bonu Alquiler Xoven, una ayuda pa que los menores de 36 años puedan pagar l'arriendu d'una vivienda o una habitación. La convocatoria, publicada hai dos díes nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA), contempla una cuantía de 250 euros al mes que van poder percibise a lo llargo d'un máximu de 24 meses contando con que nun se supere l'importe del alquiler.
La subvención ta dirixida a persones mayores d'edá que nun cumplieren 36 años nel momentu de solicitala. Ente los requisitos figura que l'arriendu mensual tien de ser, too lo más, de 600 euros si se trata d'una vivienda completa, o de 300 euros si ye una habitación. Nel casu de viviendes con cochera, trasteru o otros anexos incluyíos nel preciu, estos importes nun se tienen en cuenta como parte del alquiler subvencionable. El plazu de solicitú va tar abiertu hasta'l 19 de febreru de 2026. Les ayudes van concedese por orde de llegada de les solicitúes, hasta qu'escose'l presupuestu. La subvención namás va poder abonase previa xustificación del pagu de la renta. La convocatoria permite financiar les rentes con efectos dende'l 1 de xineru de 2024 y hasta el 31 d'avientu de 2025. Tola información y el formulariu de solicitú tán disponibles na sede electrónica del Principáu d'Asturies, dende onde tamién puede tramitase la petición per internet.
