Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo temporal AsturiasEmpleo en IndraExonsejeraIncidente en el AVELey de propiedad horizontal
instagramlinkedin

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

El Bonu Alquiler Xoven, con un plazu de solicitú abiertu hasta febreru de 2026, va poder recibise a lo llargo d'un máximu de 24 meses

Ayudes al alquiler n'Asturies.

Ayudes al alquiler n'Asturies.

LNE

Sara Bernardo

Sixto Cortina (Traducción)

El Principáu va destinar 6,6 millones d'euros pa financiar el Bonu Alquiler Xoven, una ayuda pa que los menores de 36 años puedan pagar l'arriendu d'una vivienda o una habitación. La convocatoria, publicada hai dos díes nel Boletín Oficial del Principáu d'Asturies (BOPA), contempla una cuantía de 250 euros al mes que van poder percibise a lo llargo d'un máximu de 24 meses contando con que nun se supere l'importe del alquiler.

La subvención ta dirixida a persones mayores d'edá que nun cumplieren 36 años nel momentu de solicitala. Ente los requisitos figura que l'arriendu mensual tien de ser, too lo más, de 600 euros si se trata d'una vivienda completa, o de 300 euros si ye una habitación. Nel casu de viviendes con cochera, trasteru o otros anexos incluyíos nel preciu, estos importes nun se tienen en cuenta como parte del alquiler subvencionable. El plazu de solicitú va tar abiertu hasta'l 19 de febreru de 2026. Les ayudes van concedese por orde de llegada de les solicitúes, hasta qu'escose'l presupuestu. La subvención namás va poder abonase previa xustificación del pagu de la renta. La convocatoria permite financiar les rentes con efectos dende'l 1 de xineru de 2024 y hasta el 31 d'avientu de 2025. Tola información y el formulariu de solicitú tán disponibles na sede electrónica del Principáu d'Asturies, dende onde tamién puede tramitase la petición per internet.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  3. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  4. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  5. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  7. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Los premios AMAS salen a la gueta de los meyores de la música asturiana

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

El Cursu MIR va tener récor d'alumnos presenciales n'Uviéu: 1.500, y la mayoría de fuera d'Asturies

El Cursu MIR va tener récor d'alumnos presenciales n'Uviéu: 1.500, y la mayoría de fuera d'Asturies

Daniel Markez presenta la so obra en "Metro y medio de arte"

Tracking Pixel Contents