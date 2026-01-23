Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes
L'alta demanda obligó a la direición xeneral d'Igualdá a alzar el creitu inicial hasta los 538.000 euros
Sixto Cortina (Traducción)
Les ayudes a la conciliación xorrecen cada añu más n'Asturies. Namás l'añu pasáu, la direición xeneral d'Igualdá aceptó 943 solicitúes, la cifra más alta desque s'entamó esta llinia de sofitu a les families. La última resolución publicóse va unos díes nel Boletín Oficial del Principáu (BOPA).
Esta convocatoria recibió 1.573 solicitúes de families con neñes y neños d'hasta doce años, de les que resultaron beneficiaes 943. Les demás tornáronse por nun cumplir los requisitos establecíos (330), por nun completar correutamente'l trámite de subsanación (288) o por presentase fuera de plazu (12).
En viendo la elevada demanda, fixo falta ampliar el creitu inicial hasta los 538.000 euros, anque finalmente les ayudes concedíes van suponer un desembolsu de 409.637. La cuantía puede algamar hasta 400 euros nel casu de les families con un menor d'hasta 12 años, y llegar a 600 cuando se trata de dos o más neños.
L'oxetivu d'esta llinia d'ayudes ye “evitar que los cuidaos y la conciliación sigan recayendo mayoritariamente sobre les muyeres, una realidá que se traduz en resquiebres llaborales, mengua de xornaes y mayor precariedá”.
Nos dos últimos exercicios tramitáronse más de 3.300 solicitúes, “un datu que confirma la elevada demanda y la necesidá de siguir fortaleciendo esti tipu de midíes”, dicen nel Principáu. Y amesten que l'aumentu de les ayudes “afita esta llinia como una política estructural d'igualdá que repercute direutamente na vida cotidiana de les families y contribúi a amenorgar desigualdaes”.
Estes subvenciones entamaron enxaretaes na pandemia y afitáronse como “una ferramienta estable dientro de la estratexa asturiana d'igualdá, cohesión social y equilibriu demográficu, empobinada a construyir una Asturies más xusta, igualitaria y habitable pa les families con neñes y neños”.
