La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid
La Conseyería y los profesores d'asturianu busquen solucionar el conflictu llaboral atrulláu pola falta de reconocimientu que tien a más de 300 docentes en situación d'interinidá
Sixto Cortina (Traducción)
Representantes de l'Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego (ADAE) caltuvieron va unos díes una xunta cola Conseyera d'Educación, Eva Ledo, pa ponese cola situación de la especialidá docente de Llingua Asturiana y Gallego-asturianu, una reivindicación histórica del colectivu.
A lo llargo del alcuentru, la Conseyera treslladó'l so compromisu de siguir trabayando nesta cuestión y anunció la so intención de solicitar un conceyu cola nueva ministra d'Educación, Milagros Tolón. L'oxetivu d'esi alcuentru va ser encamentar al Ministeriu al cambiu de los reales decretos que faiga falta pa permitir la creación oficial de les especialidaes docentes de Llingua Asturiana y Gallego-asturianu.
Dende ADAE valoren positivamente esti anunciu, al tiempu qu'insisten na necesidá d'un trabayu en xunto y coordináu ente la Conseyería, los sindicatos y el profesoráu afectáu. Una visión compartida por Ledo, quien sorrayó la importancia d'axuntar esfuerzos p'avanzar hacia una solución efectiva del conflictu.
L'Asociación recordó que más de 300 docentes siguen en situación d'interinidá por cuenta de la falta de reconocencia d'estes especialidaes, lo que supon un conflictu llaboral atrulláu dende va décades. ADAE espera que'l Gobiernu del Principáu d'Asturies actúe cola determinación necesaria pa poner fin a esta situación.
Amás, la organización defendió que, faciendo'l mesmu trabayu y teniendo la mesma formación, el profesoráu tien de disfrutar de los mesmos derechos llaborales. Nesti sentíu, alvirtió de que, mientres nun se concreten cambios reales y compromisos firmes, el colectivu va siguir coles movilizaciones hasta algamar una solución xusta y definitiva.
