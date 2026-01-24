Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

L'Hospital Universitariu Central d'Asturies (HUCA) púnxose l'añu pasáu nel puestu 14u del ranking nacional, un pasu perriba de l'anterior de 2024, y ello ye'l so meyor resultáu de la serie histórica, según la clasificación ellaborada por Merco nel denomináu Monitor de Reputación Sanitaria (MRS).

Los trés primeros puestos son, por esti orde, pa dos hospitales madrileños (La Paz, primeru, y Gregorio Marañón, segundu) y l'Hospital Clínic de Barcelona (terceru). Nos doce primeros puestos nun hai variaciones al respeutive de 2024.

L'Hospital Universitariu de Cabueñes, de Xixón, tamién meyoró les sos posiciones previes, hasta mangase nel puestu 29, cuatro percima de la edición anterior y trece percima de 2023.

Al tiempu, l'HUCA punxo a 16 de los sos servicios ente los 15 de cabeza de les sos respeutives disciplines a nivel nacional. El meyor valoráu ye'l de Ciruxía Plástica, cuartu d'España. Ciruxía Vascular y Ciruxía Maxilofacial figuren dambos nel quintu puestu del país. Otorrinolaringoloxía ye séptimu. Ciruxía Pediátrica y Farmacia son décimos d'España. Nefroloxía, Pediatría, Psiquiatría, Radioloxía y Rehabilitación son docenos nel contestu nacional. Medicina Intensiva ye decimoterceru. Medicina Interna y Neumoloxía son decimocuartos. Y Anatomía Patolóxica y Hematoloxía son decimoquintos.

Entren per primer vegada nel ranking los servicios d'Anatomía Patolóxica, Ciruxía Pediátrica, Hematoloxía, Medicina Intensiva y Radioloxía. Na anterior edición fueren nueve los asitiaos na élite nacional.

"Esti posicionamientu reflexa una fortaleza tresversal del HUCA n'árees quirúrxiques, médiques, diagnóstiques, pediátriques, de farmacia, salú mental y rehabilitación", destacaron esti día fontes de la Conseyería de Salú. A xuiciu de les autoridaes sanitaries autonómiques, los datos que conseña'l barómetru de Merco suponen "un reconocimientu al trabayu colectivu". Y cada bon puestu llográu constitúi "el resultáu del compromisu diariu de miles de profesionales que sostienen a un hospital d'una comunidá autónoma uniprovincial y d'un millón d'habitantes como ún de los grandes hospitales públicos del país".

Per otru llau, l'Institutu Oftalmolóxicu Fernández-Vega, allugáu n'Uviéu, foi distinguíu, por quintu añu consecutivu, como'l meyor centru priváu d'oftalmoloxía d'España según el MRS. "Esti reconocimientu reafita una llinia d'excelencia sostenida nel tiempu, empobinada pola anovación, la precisión clínica y l'atención personalizada", sorrayaron fontes del centru oftalmolóxicu uvieín, que cada añu atrai al Principáu "a 110.000 pacientes de tol país y del estranxeru, y nel que se realicen alredor de 10.000 intervenciones quirúrxiques anuales".

Na llectura nacional del ranking, resulta significativo que seis hospitales públicos de la Comunidá de Madrid caltiénense ente los diez meyores de toa España. Son los hospitales La Paz, Gregorio Marañón, Doce de Octubre, Ramón y Cajal, Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro. L'informe emplaza a La Paz como'l meyor en 16 especialidaes y al Gregorio Marañón en 6.

Los resultaos d'esti estudiu son el frutu de más de 11.000 encuestes realizaes a médicos especialistes y de familia amás de profesionales del ámbitu d'enfermería y farmacia, y asociaciones de pacientes y periodistes especializaos.

