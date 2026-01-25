Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La teunolóxica turística Buendía llogra 8 millones pa entainar el so crecimientu

"Punximos tola carne nel asador", asegura la compañía uvieína, qu'allampa por consiguir inversores nunos trés años

José Alonso Prieto, conseyeru delegáu de Buendía, na so sede d'Uviéu.

José Alonso Prieto, conseyeru delegáu de Buendía, na so sede d'Uviéu. / Irma Collín

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La teunolóxica uvieína Buendía, especializada na ufierta "online" de turismu d'esperiencies (escursiones, visites empobinaes, parques temáticos...) n'España y l'estranxeru, acaba de zarrar una operación financiera cola que llogró 8 millones d'euros. Un emburrión que, según la compañía, dexarála siguir "creciendo a doble díxitu" nos próximos años con una posible meta nel horizonte: la entrada d'un sociu inversor.

Fundada en Bruxeles en 2011 pol uvieín José Alonso Prieto, Buendía tien 85 emplegaos y sedes n'Uviéu –onde s'alluga la mayoría de la plantía–, Bruxeles y Les Palmes de Gran Canaria. La empresa tuvo un crecimientu importante nos trés años últimos, dempués de que la pandemia paralizara la so actividá a lo llargo de dos. Les sos ventes en 2025 xubieron a 21 millones d'euros.

Buendía llogró los 8 millones d'euros d'inversores particulares gracies a una operación liderada pol Institutu de Creitu Oficial (ICO), la Sociedá de Desarrollu de les Comarques Mineres (Sodeco) y los bancos Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell y Cajamar. Ye una ronda de financiamientu mistu, esto ye, al traviés de deuda y de capital.

Esta inyeición, según la cúpula de la compañía, ye un finxu importante, por que hasta la fecha Buendía foi creciendo gracies a los sos propios ingresos. "Decidimos poner tola carne nel asador pa siguir creciendo a doble díxitu anual", aseguró'l direutor xeneral, Daniel Gutiérrez, qu'amestó que'l proyeutu concasa cola ambición xeneral de que les empreses asturianes ganen tamañu.

Magar la compañía entá nun se marca unos oxetivos concretos d'aumentu de plantía o volume d'ingresos, el so direutor financieru, César Fernández, sí señaló qu'esti emburrión creiticiu "contribúi a que nun plazu d'unos trés o cuatro años l'escenariu tea llistu pa la posible entrada d'un inversor".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

La teunolóxica turística Buendía llogra 8 millones pa entainar el so crecimientu

Uviéu, ente les ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación: esti ye'l preciu mediu

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

