La teunolóxica turística Buendía llogra 8 millones pa entainar el so crecimientu

La teunolóxica uvieína Buendía, especializada na ufierta "online" de turismu d'esperiencies (escursiones, visites empobinaes, parques temáticos...) n'España y l'estranxeru, acaba de zarrar una operación financiera cola que llogró 8 millones d'euros. Un emburrión que, según la compañía, dexarála siguir "creciendo a doble díxitu" nos próximos años con una posible meta nel horizonte: la entrada d'un sociu inversor.

Fundada en Bruxeles en 2011 pol uvieín José Alonso Prieto, Buendía tien 85 emplegaos y sedes n'Uviéu –onde s'alluga la mayoría de la plantía–, Bruxeles y Les Palmes de Gran Canaria. La empresa tuvo un crecimientu importante nos trés años últimos, dempués de que la pandemia paralizara la so actividá a lo llargo de dos. Les sos ventes en 2025 xubieron a 21 millones d'euros.

Buendía llogró los 8 millones d'euros d'inversores particulares gracies a una operación liderada pol Institutu de Creitu Oficial (ICO), la Sociedá de Desarrollu de les Comarques Mineres (Sodeco) y los bancos Santander, BBVA, La Caixa, Sabadell y Cajamar. Ye una ronda de financiamientu mistu, esto ye, al traviés de deuda y de capital.

Esta inyeición, según la cúpula de la compañía, ye un finxu importante, por que hasta la fecha Buendía foi creciendo gracies a los sos propios ingresos. "Decidimos poner tola carne nel asador pa siguir creciendo a doble díxitu anual", aseguró'l direutor xeneral, Daniel Gutiérrez, qu'amestó que'l proyeutu concasa cola ambición xeneral de que les empreses asturianes ganen tamañu.

Magar la compañía entá nun se marca unos oxetivos concretos d'aumentu de plantía o volume d'ingresos, el so direutor financieru, César Fernández, sí señaló qu'esti emburrión creiticiu "contribúi a que nun plazu d'unos trés o cuatro años l'escenariu tea llistu pa la posible entrada d'un inversor".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"