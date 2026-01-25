Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

Uviéu, ente les ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación: esti ye'l preciu mediu

Magar qu'anden ente los más algamadizos, los alquileres son un 50% más caros que fai una década

Caye Palacio Valdés d'Uviéu, estes Navidaes últimes.

Caye Palacio Valdés d'Uviéu, estes Navidaes últimes. / Mario Canteli

Yago González

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Uviéu anda ente la quincena de ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación, según un estudiu del portal inmobiliariu Fotocasa espublizáu va unos díes.

L'informe, tituláu "Viviendes compartíes n'España en 2025" y ellaboráu a metá del añu recién rematáu, indica que l'alquiler d'una habitación na capital d'Asturies cuesta una media de 318 euros al mes.

Esto implica qu'Uviéu seya, según Fotocasa, la decimoquinta ciudá española col arriendu por estancia más algamadizu. La llista ta encabezada por Alcói (Alicante), onde'l preciu mediu ye de 324 euros, y viene darréu les siguientes: Xaén (261 euros), Córdoba (282), Cuenca (284), Albacete (294), Ourense (295), Talavera de la Reina (297), Elx (301), Salamanca (302), Xerez de la Frontera (305), Castellón (307), Cartaxena (314), Almería (315), Lleón (317) y Uviéu (318).

Magar esta presencia ente les capitales onde arrendar una habitación ye menos costoso pal bolsu, los precios (lo mesmo de los arrendamientos por estancia como de la vivienda polo xeneral) disparáronse na última década lo mesmo nel conxuntu d'España como n'Asturies. N'Uviéu fixéronlo alredor d'un 50% dende 2015, y n'Asturies, más del 90%, esto ye, cerca del doble. En comparanza con 2024, alquilar habitaciones n'Uviéu ye un 4,2% más caro.

Pela so parte, les quince ciudaes onde más cuesten los arrendamientos por estancia son: Sant Cugat del Vallès (722 euros), Barcelona (666), Bilbao (638), Madrid (633), Villaviciosa de Odón (593), Palma de Mallorca (590), Pozuelo de Alarcón (580), L'Hospitalet de Llobregat (567), Cerdanyola del Vallès (557), San Sebastián (549), Xetafe (522), Málaga (510), El Prat de Llobregat (507), Santa Cruz de Tenerife (504) y Pamplona (503).

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  3. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  4. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  5. La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
  6. Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: 'Era un político ejemplar
  7. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

La teunolóxica turística Buendía llogra 8 millones pa entainar el so crecimientu

Uviéu, ente les ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación: esti ye'l preciu mediu

Uviéu, ente les ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación: esti ye'l preciu mediu

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

La especialidá de Llingua Asturiana pudiera ser una realidá nos colexos: el Principáu quier llevar esta propuesta a Madrid

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Estos son los dos hospitales y 16 servicios de la sanidá pública asturiana asitiaos na élite nacional

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Ayudes al alquiler n'Asturies: si tienes menos de 36 años y pagues 600 euros de renta, el Principáu tien una nueva llinia de subvenciones pa ti

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Les ayudes a la conciliación xorrecen y algamen cifres récor n'Asturies: el gran númberu de families que se vieron beneficiaes

Los premios AMAS salen a la gueta de los meyores de la música asturiana

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies

Casi 1.700 cursos pa persones desempleaes (y ocupaes): la propuesta del Principáu pa meyorar la empleabilidá n'Asturies
Tracking Pixel Contents