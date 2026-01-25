Uviéu, ente les ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación: esti ye'l preciu mediu

Uviéu anda ente la quincena de ciudaes españoles onde ye más barato arrendar una habitación, según un estudiu del portal inmobiliariu Fotocasa espublizáu va unos díes.

L'informe, tituláu "Viviendes compartíes n'España en 2025" y ellaboráu a metá del añu recién rematáu, indica que l'alquiler d'una habitación na capital d'Asturies cuesta una media de 318 euros al mes.

Esto implica qu'Uviéu seya, según Fotocasa, la decimoquinta ciudá española col arriendu por estancia más algamadizu. La llista ta encabezada por Alcói (Alicante), onde'l preciu mediu ye de 324 euros, y viene darréu les siguientes: Xaén (261 euros), Córdoba (282), Cuenca (284), Albacete (294), Ourense (295), Talavera de la Reina (297), Elx (301), Salamanca (302), Xerez de la Frontera (305), Castellón (307), Cartaxena (314), Almería (315), Lleón (317) y Uviéu (318).

Magar esta presencia ente les capitales onde arrendar una habitación ye menos costoso pal bolsu, los precios (lo mesmo de los arrendamientos por estancia como de la vivienda polo xeneral) disparáronse na última década lo mesmo nel conxuntu d'España como n'Asturies. N'Uviéu fixéronlo alredor d'un 50% dende 2015, y n'Asturies, más del 90%, esto ye, cerca del doble. En comparanza con 2024, alquilar habitaciones n'Uviéu ye un 4,2% más caro.

Pela so parte, les quince ciudaes onde más cuesten los arrendamientos por estancia son: Sant Cugat del Vallès (722 euros), Barcelona (666), Bilbao (638), Madrid (633), Villaviciosa de Odón (593), Palma de Mallorca (590), Pozuelo de Alarcón (580), L'Hospitalet de Llobregat (567), Cerdanyola del Vallès (557), San Sebastián (549), Xetafe (522), Málaga (510), El Prat de Llobregat (507), Santa Cruz de Tenerife (504) y Pamplona (503).

