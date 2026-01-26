Anovación "made in Corvera": Gonvarri llanza al mercáu un siguidor solar qu'aguanta temporales

Solar Steel, empresa del grupu Gonvarri afincada en Cancienes (Corvera), llantó un nuevu finxu nel sector de la enerxía solar. La compañía llanzó al mercáu un nuevu siguidor solar qu'aguanta les ivernaes y que puede ser instaláu en terrenes con xeometríes complexes. Esti productu, al que lu bautizó como TracSmarT+2P, ye frutu del departamentu d'I+D+i de la firma, y vien responder a una necesidá clara del mercáu: ufiertar materiales más robustos, resistentes y económicos.

TracSmarT+2V Compact incorpora pieces preensambraes y permite'l montaxe de tubos, partes secundaries y módulos, colo que se meyora la seguridá y eficiencia na so instalación, tal que señalen dende la compañía. Amás, el so diseñu permite instalar hasta un 5% más de capacidá nel mesmu espaciu. La so flexibilidá, amiesta la empresa, facilita l'adaptación en terrenes emprunos o naturalmente irregulares, colo mengua'l movimientu de tierres hasta nun 30%, lo que se traduz nun menor costu n'inxeniería civil.

Esti nuevu diseñu ufierta un ventaya que, según Gonvarri Solar Steel, "ensin precedentes": la mesma posición de protección contra'l vientu, la nieve y el xarazu, garantiza la integridá de la estructura a lo llargo de los eventos climáticos adversos combinaos.

Solar Steel, del grupu Gonvarri, ye líder nacional nel diseñu y suministru de siguidores solares y estructures pal sector de la enerxía fotovoltaica. Cuenta con una cuota de mercáu nacional d'aprosimao'l 25%. Amás, anguaño tien más d'un centenar de profesionales en plantía, el doble que fai solo trés años.

