Berta Piñán, Premiu Nacional de Lliteratura de l'Academia de la Llingua

L'Academia de la Llingua Asturiana anunció va unos díes el so IV Premiu Nacional de Lliteratura Asturiana pa Berta Piñán (Cañu, Cangues d'Onís, 1963), n'atención a la "calidá d’un facer lliterariu que percuerre’l panorama asturianu de los caberos cuarenta años y nel que destaca la fondura d’una poesía sentida, sensible, abierta a los problemes cotidianos y del mundu y d’una bayurosa orixinalidá". Como n'anteriores ocasiones, el galardón, qu'inclúi una dotación de 6.000 euros y la edición d'una síntesis de la obra, va apurrise'l 8 de mayu, Día de les Lletres Asturianes.

