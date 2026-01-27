Indra entama la contratación de 37 perfiles profesionales pa la so nueva fábrica en Xixón

La multinacional española de defensa Indra intensificó la so ufierta d'empléu pa la so nueva fábrica de vehículos blindaos militares n'El Tallerón de Xixón, onde la compañía cuenta entamar los milmillonarios contratos axudicaos pol Gobiernu p'anovar les fuerces terrestres del Exércitu. La empresa yá ufierta puestos de trabayu pa 37 perfiles profesionales estremaos, la mayoría d'altu nivel téunicu, dende inxenieros hasta espertos en soldadura robotizada. Les incorporaciones cuenten facese a lo llargo d'esti primer semestre.

Nos últimos meses, dende l'alquisición del Tallerón a Duro Felguera, Indra trabayó contrarreló pa poner a puntu les instalaciones xixoneses, que van exercer como gran centru productivu de la so nueva filial pa sistemes terrestres, Indra Land Vehicles. Ye esta sociedá, que yá tien los 156 trabayadores procedentes de la división de Calderería Pesada de Duro, la que ta ufiertando los nuevos empleos n'Asturies. En total, Indra calcula que nel plazu d'un añu tean trabayando n'El Tallerón unos 850 profesionales.

Les ufiertes, disponibles na páxina web d'Indra, tomen delles funciones rellacionaes col diseñu y la construcción de blindaos. Diríxense lo mesmo a profesionales con cuandu menos dos años esperiencia como a recién graduaos que quieran facer práutiques. En dellos casos, el réxime ye presencial dafechu y, n'otros, compatible col teletrabayu.

Dellos exemplos: inxenieru de letalidá y supervivencia (responsable, ente otres cuestiones, de la resistencia del vehículu a mines o proyectiles), inxenieru de barcaces y estructures, inxenieru xefe de sistemes auxiliares (diseñu mecánicu d'equipamientos, interiores y circuitos), responsable de procesos de fabricación, inxenieru xefe de sistemes eléctricos y electrónicos embarcaos, inxenieru d'automoción o coordinador de soldadura, ente otros. En total son 37 perfiles profesionales.

Amás, Indra ufierta práutiques a estudiantes de Formación Profesional n'eletricidá y electrónica, lo mesmo qu'a estudiantes de dellos graos d'inxeniería. Ello ye que la compañía ta collaborando estrechamente cola Universidá d'Uviéu pa captar alumnos interesaos, y pa ello va celebrar el próximu miércoles, día 28, un actu informativu nos campus de Xixón y Mieres.

El Tallerón recibió a finales d'avientu'l so primer blindáu, un 8x8 "Dragón" construyíu pol consorciu Tess Defence, nel qu'Indra ta acomuñada con Santa Bárbara Sistemes, magar el enfrentamientu abiertu que dambes empreses tienen al marxe d'esti programa. Los profesionales d'Indra Land Vehicles tán trabayando na puesta a puntu del vehículu enantes de la so entrega al Exércitu. Sicasí, cola mira nes sos nueves xeres na producción de blindaos, dalgunos de los trabayadores provenientes de Duro Felguera entá tán recibiendo formación nes fábriques de Santa Bárbara en Trubia y Sevilla, como indica un alcuerdu de recién nel marcu de Tess Defence.

