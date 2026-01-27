Serrat, Dalí, García Márquez, Orson Welles... los protagonistes del Archivu Colita que van quedar pa siempre nel Niemeyer

L'Archivu Colita Fotografia y el so direutor y herederu, Francesc Polop, formalizaron la donación de quince obres orixinales de la fotógrafa a la Fundación Niemeyer procedentes de la esposición "Colita. Arte y Parte", que pudo visitase dende'l xunu pasáu a esti xineru na Sala de Fotografía del Centru Niemeyer. Esta donación supon un importante arriquecimientu del patrimoniu artísticu de la Fundación Niemeyer y refuerza'l so compromisu col caltenimientu y espardimientu de la fotografía contemporánea, lo mesmo que cola figura de Colita, una de les fotógrafes fundamentales de la cultura visual española del sieglu XX.

Les quince obres representen de manera significativa l'universu creativu de la fotógrafa, la so mirada irónica y comprometía, y el so venceyu estrechu col mundu cultural, artísticu y social del so tiempu. Ente les imaxes inclúyense semeyes de personalidaes emblemátiques como'l cantante Joan Manuel Serrat y el cineasta Orson Welles, amás de trés imaxes pertenecientes a la serie dedicada a la bailladora Carmen Amaya. La donación complétase con trés semeyes realizaes en 1969 a Gabriel García Márquez, que Colita entamó nuna sesión fotográfica nel so estudiu. A ellos axúntase la semeya de Terenci Moix y otra de Rafael Alberti con Antonio Gades, realizada nel so esiliu en Roma.

Tamién hai una imaxe del funeral del Franco en Madrid en 1975, que Colita retrató cola so cámara y la semeya de Salvador Dalí col rei Juan Carlos I al fondu y Joan Pons col so capirote sentáu na escalera de la so casa, xustu homenaxe a un artista que yá tuvo la esposición "La esencia de lo máxico" na Cúpula del Centru Niemeyer nel añu 2022.

Complicidaes y trueques detrás la cámara

Colita (24 d'agostu de 1940-31 d'avientu de 2023) fotografió sistemáticamente tolo qu'asocedía al so alredor —compartiendo momentos únicos, sucesos, performances artístiques, presentaciones, esposiciones, rodaxes de películes, conciertos—, definida primero de too como fotoperiodista y “curiosa impenitente”.

La fotógrafa averóse tanto a quien fotografiaba qu'estableció amistaes, sinerxes, complicidaes, trueques y, sobre manera, munches, munches rises. Nel so trabayu, quedó siempre representáu l'humor, l'amistá y la intelixencia, ente munches otres cualidaes, dexándonos imaxes dotaes d'un fondu humanismu.

La obra de Colita figura na coleición del Muséu Nacional d'Arte de Cataluña y el Reina Sofía. En 1998 el Conceyu de Barcelona impúnxo-y la Medaya al Méritu Artísticu xunto a los fotógrafos Oriol Maspons y Leopoldo Pomés. En 2014 concedióse-y el Premiu Nacional de Fotografía, que refugó pola situación de la cultura y l'educación n'España.

