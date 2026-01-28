Asturies, país convidáu a la edición de 2027 del gran alcuentru profesional de la música celta na ciudá escocesa de Glasgow: con estand propiu y seis bandes na programación

Asturies va ser el país convidáu na edición de 2027 del Showcase Scotland, l'alcuentru profesional de música folk y de raigañu que se celebra anualmente na ciudá de Glasgow, n'Escocia, nel marcu del festival Celtic Connections, una de les grandes cites internacionales de la música celta.

La conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, esti día en Glasgow, esplicó qu'Asturies va reforzar la so presencia institucional nesti alcuentru con un estand propiu y con seis grupos na programacion del Showcase. La Conseyería va proponer les formaciones que van integrar la delegación artística asturiana y la direición del Celtic Connections va encargase de la selección final. Los promotores musicales tamién van tener el so espaciu na amuesa profesional.

Asturies garró'l testigu de Quebec, la provincia canadiense convidada na actual edición, nun actu institucional celebráu va unos díes y que disfrutó de l'actuación de los músicos asturianos Rubén Bada y Pepín de Muñalén. La Conseyera de Cultura intervieno pa destacar "el valor de les llingües propies, la creación cultural como espresión de comunidá y la necesidá de protexer el patrimoniu inmaterial y los derechos llingüísticos, en coherencia colos principios qu'inspiren el festival".

“Xeneración a xeneración, a lo llargo de los sieglos, fuimos escribiendo la nuestra propia historia, espresándonos nesta vieya llingua milenaria, anguaño minorizada, na que-yos toi falando agora. Con ella, y colos meyores recursos que nos dio la nuestra tierra, los sos habitantes fuimos texendo comunitariamente una gran cultura de enorme riqueza", declaró .

Vanessa Gutiérrezaconceyó con dellos responsables d'instituciones encargaes del espardimientu de llingües como'l gaélicu escocés y el galés y refirióse a los raigaños celtes compartíos polos países que participen nel Celtic Connections, "un legáu común que s'espresa al traviés de la música, la oralidá y una concepción abierta y dialogante de la cultura". “Tradición, diversidá y diálogu cultural danse la mano nesti encuentru, que comparte con nós el raigañu d’una identidá marcada y una vocación d’apertura que amplía sin llímites los nuestros horizontes”, manifestó la Conseyera .

La titular de Cultura aludió a la presencia d'artistes asturianos nel festival escocés "sostenida a lo llargo de décades". “Los y les artistes asturianes lleven munchos años apostando la vida, el bagaxe y el talentu pola difusión de la nuestra cultura, compartiendo l’alma del nuestru pueblu con dalgunos de los meyores artistes del mundu”, indicó.

El Principáu va iguar la propuesta artística y la programación de la edición del Showcase Scotland de 2027 en coordinación col festival y el sector musical asturianu. Asturies va apaecer en tol material promocional oficial del Showcase Scotland y va promocionase na presentación principal del eventu. El Principáu va aprovechar la ocasión pa sopelexar la gastronomía y la cultura sidrera.

La Conseyería de Cultura reseña que'l festival celebrase en Glasgow, reconocida pola Unesco como Ciudá de la Música, "un distintivu qu'avala'l so compromisu cola creación, la diversidá cultural y la protección del patrimoniu musical como elementu central de progresu y dinamismu". Amesta que'l Celtic Connections arrexunta cada añu a más de mil artistes, con una programación con cientos d'actividaes y qu'atropa a más de 100.000 espectadores.

"La participación nel Celtic Connections enxaretase na estratexa de sofitu a la industria musical asturiana y a la so profesionalización ya internacionalización, con especial atención a la música folk y tradicional", conseña, al par de otres acciones impulsaes dende la Conseyería de Cultura, como son "les ayudes a empreses culturales, les nueves llinies específiques pa la cultura tradicional y les escueles de música, el sofitu a festivales y eventos singulares nel mediu rural o la collaboración con grandes cites internacionales como'l Festival Intercélticu de Lorient".