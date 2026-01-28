Asturies tien atropaos más de 800 millones de fondos europeos pa la descarbonización
Les mayores partíes destínense a la industria de los componentes de les renovables, al autoconsumu enerxéticu, a la movilidá y, sobre manera, a los PERTE
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies consiguió atropar 800 millones d'euros de fondos europeos pa descarbonizar la so economía. Ye'l cálculu que fai'l viceconseyeru d'Industria, Juan Carlos Campo, que resalta la "repercusión" que van tener estes ayudes.
Ente les partíes rescamplen los 52 millones d'euros destinaos a afalar la industria rellacionada colos componentes pa les renovables (con destacaes ayudes a empreses como Windar New Structuresy Dacero Offshore; Dea Astúrica, filial de Daorje y perteneciente al Grupu Zima; Idesa Fabricación, y Asturfeito, toes con proyeutos pal sector de la enerxía eólica); los 40 millones d'euros pa instalaciones d'autoconsumu enerxéticu o los 30 millones d'euros de movilidá.
Sicasí, lo más d'ello ta arreyao a los PERTE d'hidróxenu (col proyeutu del Valle del Hidróxenu d'EDP, que ta a la espera de concretar consumidores) y a los del PERTE de descarbonización industrial, onde tán los 450 millones de la planta DRI d'ArcelorMittal en Xixón (pendientes d'aceptación) y los más de 84 millones de la llinia d'actuaciones integrales de descarbonización, onde tán los proyeutos de Fertiberia, Asturiana de Zinc, ArcelorMittal (pa la so acería eléctrica de Xixón), Iberdrola-Bayer, Ence, Siero Lam y Ditecpesa. Nesa llinia d'ayudes tamién se concedieren fondos al grupu Central Llechera Asturiana, a Industrias Lácteas Asturianas (Ilas), a ArcelorMittal (pa la mengua d'emisiones) y a Verot, pero arrenunciaron a ellos pola falta de viabilidá de los proyeutos nel actual contestu.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- La borrasca "Harry" se deja notar en Asturias, pero lo peor llegará el jueves por la costa con un aviso de "peligro importante"
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones