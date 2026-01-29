¿Por que hai cifres estremaes d'empléu n'Asturies? Nel 2025 creáronse 19.500 puestos de trabayu, pero la llista del paru menguó en 4.500 persones

Asturies xeneró 19.500 empleos a lo llargo del pasáu añu, pero la mengua del paru foi muncho menor, de 4.500 persones, según conseñen los datos medios de los cuatro trimestres de 2025 de la Encuesta de Población Activa (EPA). La diferencia de cifres tien que ver cola medría de la población activa. Asturies ganó 15.000 persones n'edá de trabayar, un enclín que se ta repitiendo nos últimos años arreyáu a l'atracción de población, pero esi incrementu d'activos nun foi absorbíu dafechu pol mercáu llaboral de la comunidá.

Dende'l Serviciu Públicu d'Empléu del Principáu d'Asturies (SEPEPA) siempre se destaca que les estimaciones de la EPA vienen condicionaes por fuertes oscilaciones, sobre manera cuando les amueses estadístiques son pequeñes, como pasa n'Asturies al tratase d'una comunidá uniprovincial. Por esta razón, el SEPEPA aconseya tomar los datos trimestrales con procuru y analizar les medies añales. Estos son los resultaos medios:

Los activos. La EPA señala qu'Asturies tenía, na media de los cuatro trimestres de 2025, 475.100 persones n'edá llaboral que, o bien trabayen nun empléu remuneráu o lu tán buscando. Son 15.000 activos más que na media de 2024 y el meyor datu dende 2014. Esti incrementu ta arreyáu a l'atracción de población que se ta rexistrando nos últimos años y que permitió qu'Asturies nun valte'l llistón del millón d'habitantes. Sicasí, la tasa d'actividá de la entá avieyada Asturies sigue siendo la más baxa d'España. El Principáu zarró 2025 con una tasa d'actividá del 52,47%, mui lloñe de la media n'España, asitiada nel 58,94%.

Los ocupaos. La ocupación media n'Asturies en 2025 foi de 433.100 persones. Son 19.500 ocupaos más qu'en 2024. El Gobiernu del Principáu destacó que'l Principáu foi la comunidá "con meyor evolución". Hai que recular hasta 2008, cuando se desencadenó la postrera gran crisis, p'atopar una cifra d'ocupaos mayor. Sectores como'l del turismu rexistró una fuerte medría d'empléu.

Los paraos. La EPA calcula una media de 42.000 les persones que s'atopaben en paru n'Asturies en 2025. Ye la cifra más baxa dende 2007, según destacó'l Gobiernu asturianu. La tasa de paru del Principáu ponse nel 8,83%, frente al 10,12% del añu pasáu. Asturies asitia per debaxo de la media nacional, pero sigue teniendo la tasa más alta del norte d'España.

