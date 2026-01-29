Pablo Moro celebra'l 20 aniversariu del so primer discu, "Emepetreses", con un conciertu n'Uviéu

El cantautor uvieín Pablo Moro va celebrar el próximu 17 d'abril na sala "Tribeca Live" d'Uviéu el ventenu aniversariu del llanzamientu del so primer discu "Emepetreses"."Vamos celebrar el cumpleaños d'unos cantares millennials", anuncia l'artista, que promete "barra llibre de vodka y de carambelos".

El conciertu, xunto a "Los chicos listos", entámase como una cita única. Depués d'esta fecha, l'artista nun cuenta repitir el formatu del eventu. Les puertes de la sala van abrise a les 20.00 hores y les entraes yá tán a la venta, a 25 euros xunto al cedé "Emepetreses" y a 20, pal conciertu namás.

Pablo Moro publicó a finales de 2005 el so primer discu en solitariu "Emepetreses", cola producción de David Ferreiro y por él recibió'l premiu AMAS (Anuariu de la Música Asturiana) en 2006 al meyor lletrista.

A aquel siguiéronlu nuevos llanzamientos discográficos. En septiembre de 2007 salió a la lluz el so segundu discu, "Smoking Point", que-y valió dos nuevos AMAS, al meyor discu y al meyor videoclip, el del tema "El último vals". "Pequeños placeres domésticos" foi la tercer entrega discográfica de Pablo Moro, con producción d'Álvaro Bárcena. Depués vendría en 2013 "La vida solucionada", con "Los chicos listos", so la producción d'Álvaro Bárcena otra vuelta y cola supervisión téunica de Dani Sevillano.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"