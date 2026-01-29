Pablo Moro celebra'l 20 aniversariu del so primer discu, "Emepetreses", con un conciertu n'Uviéu
Será na sala Tribeca, el 17 d'abril, y el cantautor uvieín promete "barra llibre de vodka y carambelos"
Sixto Cortina (Traducción)
El cantautor uvieín Pablo Moro va celebrar el próximu 17 d'abril na sala "Tribeca Live" d'Uviéu el ventenu aniversariu del llanzamientu del so primer discu "Emepetreses"."Vamos celebrar el cumpleaños d'unos cantares millennials", anuncia l'artista, que promete "barra llibre de vodka y de carambelos".
El conciertu, xunto a "Los chicos listos", entámase como una cita única. Depués d'esta fecha, l'artista nun cuenta repitir el formatu del eventu. Les puertes de la sala van abrise a les 20.00 hores y les entraes yá tán a la venta, a 25 euros xunto al cedé "Emepetreses" y a 20, pal conciertu namás.
Pablo Moro publicó a finales de 2005 el so primer discu en solitariu "Emepetreses", cola producción de David Ferreiro y por él recibió'l premiu AMAS (Anuariu de la Música Asturiana) en 2006 al meyor lletrista.
A aquel siguiéronlu nuevos llanzamientos discográficos. En septiembre de 2007 salió a la lluz el so segundu discu, "Smoking Point", que-y valió dos nuevos AMAS, al meyor discu y al meyor videoclip, el del tema "El último vals". "Pequeños placeres domésticos" foi la tercer entrega discográfica de Pablo Moro, con producción d'Álvaro Bárcena. Depués vendría en 2013 "La vida solucionada", con "Los chicos listos", so la producción d'Álvaro Bárcena otra vuelta y cola supervisión téunica de Dani Sevillano.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
- Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas