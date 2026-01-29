Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

Pablo Moro celebra'l 20 aniversariu del so primer discu, "Emepetreses", con un conciertu n'Uviéu

Será na sala Tribeca, el 17 d'abril, y el cantautor uvieín promete "barra llibre de vodka y carambelos"

Pablo Moro, nun conciertu n'Uviéu.

Pablo Moro, nun conciertu n'Uviéu. / IRMA COLLIN

Elena Fernández-Pello

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

El cantautor uvieín Pablo Moro va celebrar el próximu 17 d'abril na sala "Tribeca Live" d'Uviéu el ventenu aniversariu del llanzamientu del so primer discu "Emepetreses"."Vamos celebrar el cumpleaños d'unos cantares millennials", anuncia l'artista, que promete "barra llibre de vodka y de carambelos".

El conciertu, xunto a "Los chicos listos", entámase como una cita única. Depués d'esta fecha, l'artista nun cuenta repitir el formatu del eventu. Les puertes de la sala van abrise a les 20.00 hores y les entraes yá tán a la venta, a 25 euros xunto al cedé "Emepetreses" y a 20, pal conciertu namás.

Pablo Moro publicó a finales de 2005 el so primer discu en solitariu "Emepetreses", cola producción de David Ferreiro y por él recibió'l premiu AMAS (Anuariu de la Música Asturiana) en 2006 al meyor lletrista.

A aquel siguiéronlu nuevos llanzamientos discográficos. En septiembre de 2007 salió a la lluz el so segundu discu, "Smoking Point", que-y valió dos nuevos AMAS, al meyor discu y al meyor videoclip, el del tema "El último vals". "Pequeños placeres domésticos" foi la tercer entrega discográfica de Pablo Moro, con producción d'Álvaro Bárcena. Depués vendría en 2013 "La vida solucionada", con "Los chicos listos", so la producción d'Álvaro Bárcena otra vuelta y cola supervisión téunica de Dani Sevillano.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  5. Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
  6. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  7. Consecuencias de la borrasca Ingrid en Asturias: la DGT cierra el Huerna y Pajares al tráfico para camiones
  8. Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas

Pablo Moro celebra'l 20 aniversariu del so primer discu, "Emepetreses", con un conciertu n'Uviéu

¿Por que hai cifres estremaes d'empléu n'Asturies? Nel 2025 creáronse 19.500 puestos de trabayu, pero la llista del paru menguó en 4.500 persones

¿Por que hai cifres estremaes d'empléu n'Asturies? Nel 2025 creáronse 19.500 puestos de trabayu, pero la llista del paru menguó en 4.500 persones

Asturies, país convidáu a la edición de 2027 del gran alcuentru profesional de la música celta na ciudá escocesa de Glasgow: con estand propiu y seis bandes na programación

Asturies, país convidáu a la edición de 2027 del gran alcuentru profesional de la música celta na ciudá escocesa de Glasgow: con estand propiu y seis bandes na programación

Asturies tien atropaos más de 800 millones de fondos europeos pa la descarbonización

Asturies tien atropaos más de 800 millones de fondos europeos pa la descarbonización

Serrat, Dalí, García Márquez, Orson Welles... los protagonistes del Archivu Colita que van quedar pa siempre nel Niemeyer

Serrat, Dalí, García Márquez, Orson Welles... los protagonistes del Archivu Colita que van quedar pa siempre nel Niemeyer

Indra entama la contratación de 37 perfiles profesionales pa la so nueva fábrica en Xixón

Berta Piñán, Premiu Nacional de Lliteratura de l'Academia de la Llingua

Berta Piñán, Premiu Nacional de Lliteratura de l'Academia de la Llingua

Anovación "made in Corvera": Gonvarri llanza al mercáu un siguidor solar qu'aguanta temporales

Anovación "made in Corvera": Gonvarri llanza al mercáu un siguidor solar qu'aguanta temporales
Tracking Pixel Contents