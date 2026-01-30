Una conocida empresa asturiana ayuda a la conservación de tiburones nel Cantábricu gracies a la donación de botelles vacíes
La Universidá d'Uviéu lidera'l proyeutu The.SHARK-RAY.map, clave pa identificar árees importantes pa estes especies, per aciu de la collaboración d'empreses como FUENSANTA
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies refuerza'l so papel estratéxicu nel ámbitu de la ciencia marina gracies al proyeutu The.SHARK-RAY.map, lideráu pola Universidá d'Uviéu, que foi determinante pa la declaración d'Árees d'Importancia pa Tiburones y Rayes (ISRAs) nel mar Cantábricu . Ello ye una meyora pa la conservación d'estes especies, munches d'elles amenazaes, y un reconocimientu al trabayu a comuña ente la comunidá científica, entidaes sociales, ciudadanía y empreses comprometíes col territoriu.
En concretu, les zones d'Avilés-Colunga y Bermeo fueron identificaes pola Unión Internacional pa la Conservación de la Naturaleza (UICN) como espacios esenciales pa la reproducción, alimentación y abellugu de delles especies de tiburones y rayes. Esta designación sorraya'l valor ecolóxicu d'estos enclaves y la necesidá d'implementar midíes específiques pa la so protección y xestión sostenible.
El proyeutu The.SHARK-RAY.map, entamáu en 2024, tuvo dende los sos primeros pasos la collaboración de Fuensanta, una empresa asturiana que participó de forma activa nes xeres de muestréu científicu. La so aportación materializóse na cesión de botelles vacíes, un recursu cenciellu pero fundamental pa la recoyida y caltenimientu d'amueses utilizaes nos estudios de campu.
Según esplica Laura Miralles, investigadora de la Universidá d'Uviéu, esti tipu de materiales resulta clave pa garantizar la correuta preservación de les amueses que permiten analizar la presencia y distribución d'estes especies nel Cantábricu. Una contribución práutica que, dende l'equipu investigador, valórase como un exemplu de cooperación eficaz ente ciencia y empresa.
Dende la dirección del proyeutu destaquen la importancia d'esti tipu d'aliances, que faciliten la meyora d'investigaciones con un altu impactu ambiental y social, y faen rescamplar el papel que puede desempeñar el texíu empresarial asturianu nel impulsu de la ciencia aplicada y el caltenimientu marín.
Con esta iniciativa, Fuensanta refuerza la so vinculación con Asturies y el so compromisu cola sostenibilidá, la investigación y la protección del entornu natural, alliniándose con proyeutos científicos que trabayen pola preservación de la biodiversidá del Cantábricu y evidenciando que la collaboración ente l'ámbitu académicu y l'empresarial ye un factor clave p'avanzar hacia un modelu de desarrollu más sostenible.
