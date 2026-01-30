Cultura edita'l "Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra", obra de Xuan Xosé Sánchez Vicente

La conseyera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, presentó va unos díes nel Muséu de la Sidra d'Asturies, en Nava, el "Diccionariu de la mazana, el pumar y la sidra", una obra del escritor y filólogu Xuan Xosé Sánchez Vicente que s'afita como referencia fundamental pa la preservación y tresmisión del patrimoniu sidreru asturianu.

El diccionariu publícase depués del reconocimientu mundial de la cultura sidrera como patrimoniu cultural inmaterial de la humanidá pola Unesco. Un finxu qu'asitia esti legáu nel mapa internacional y refuerza'l compromisu institucional cola so protección y espardimientu.

La edición del volume enxarétase nel Programa plurianual d'acciones de preservación y promoción de la cultura sidrera asturiana, qu'axunta más d'un centenar de midíes empobinaes a fortalecer, visibilizar y garantizar la tresmisión d'esti patrimoniu inmaterial.

La obra configura un mapa léxicu que recueye, amás del vocabulariu, saberes y espresiones tradicionales, téuniques y oficios que conformen una forma d'entender el territoriu y la so cultura.

Con una tirada inicial de 2.500 exemplares, la conseyería va distribuyir el diccionariu nos principales equipamientos culturales del Principáu, asina como n'espacios vinculaos a esta tradición ancestral. L'oxetivu ye asegurar un accesu ampliu y direutu a un recursu que combina valor divulgativu, educativu y patrimonial.

El Diccionariu axunta un centenar de páxines dedicaes al léxicu tradicional asociáu a la mazana, al cultivu de los pumares y a los procesos d'ellaboración de la sidra.

Incorpora un ampliu repertoriu de variedaes de mazana, más d'un centenar d'elles debidamente documentaes y, en munchos casos, vinculaes a la Denominación d'Orixe Protexida Sidra d'Asturies, lo qu'evidencia la riqueza y diversidá d'esti patrimoniu.

Inclúyense tamién descripciones detallaes de los preseos, les téuniques y los procedimientos propios del llagar, dende la mayanza inicial hasta'l escanciáu final, lo qu'amuesa la complexidá d'un saber tresmitíu a lo llargo de xeneraciones.

El llibru, amás, recueye una terminoloxía estensa de los oficios qu'históricamente dieron forma al ciclu sidreru y que güei formen parte de la memoria cultural del territoriu. A ello axúntase un conxuntu de refranes, espresiones y fórmules tradicionales que reflexa la visión cultural, social y simbólica d'esta bebida na vida cotidiana y la so contribución pa establecer identidaes, relaciones y maneres d'entender el paisaxe.

