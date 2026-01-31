Los asturianos escapen del riesgu financieru: los depósitos bancarios algamen cifres récor y l'incrementu de les rentes nun ye l'únicu motivu

Los depósitos bancarios de los asturianos tán en niveles récor pol incrementu de les rentes, la contención de la xuba de precios y el clima d'incertidume xeopolíticu pa les inversiones. Esi escenariu tamién ta provocando que les cifres de creitos tean en retrocesu.

Según datos del Bancu d'España, al zarru del tercer trimestre del añu pasáu había n'Asturies 32.611 millones d'euros en depósitos bancarios. La Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei) arrexunta la serie d'esos datos y nunca enantes se rexistraren unos niveles tan altos. Un total de 1.352 millones correspuenden a alministraciones públiques y 31.259 a otros sectores residentes, que ye onde se rexistra'l mayor incrementu.

Los informes del Bancu d'España señalen que nun contestu d'aumentu sosteníu de la renta disponible y cola tasa d'aforru en niveles históricamente elevaos, los llares siguieron atropando activos líquidos (recursos financieros que pueden convertise en dineru n'efectivu rápido) a un ritmu creciente y siguieron cola recomposición d'esa cartera nun entornu de menores tipos d'interés. Allargóse'l tresvase dende los depósitos a plazu, con una remuneración que menguó hasta'l 1,6%, hacia l'efectivu y los depósitos a la vista, al tiempu que menguaron les tenencies de lletres del Tesoru y aumentaron les de los fondos d'inversión.

L'engorde de los depósitos coincide con un adelgazamientu de los creitos, que n'Asturies baxaron a 20.487 millones d'euros.

