La teunolóxica asturiana Izertis, en plena espansión, zarra una ampliación de capital de 54 millones

La consultora teunolóxica asturiana Izertis, con sede central en Xixón, remató una ampliación de capital por valor de 54,1 millones d'euros, a un preciu de 9,20 euros por acción -lo que representa un descuentu del 10,7% al respeutive del zarru del día (10,30 euros)-, cola incorporación de dellos inversores institucionales, según informó'l xueves pasáu la compañía.

La empresa zarró con ésitu una ampliación de capital por un importe n'efectivu de 51,3 millones d'euros, por aciu de la emisión de 5.576.141 nueves acciones ordinaries, representatives del 19,21% del capital social actual, a un preciu de 9,20 euros por acción (valor nominal más prima).

El procesu tuvo, amás, un tramu secundariu nel que la firma punxo a la venta 304.749 acciones propies, equivalentes al 1,05% del capital social.

En xunto, l'importe total de la operación -ampliación de capital más venta d'autocartera- xube a 54,1 millones d'euros.

Cuéntase con que les nueves acciones s'almitan a negociación nes Bolses de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia dende ayeri, 30 de xineru .

Na operación, que nagua por impulsar el crecimientu de la compañía conforme al so plan estratéxicu de cara a 2030, participaron destacaos fondos y 'family offices' nacionales ya internacionales, ente los que figuren la xestora italiana Alkemia Capital; la británica Janus Henderson; Onchena, el brazu inversor de la familia española Ybarra Careaga (una de les mayores fortunes d'España), que pasa a controlar el 5,20% del capital, y el grupu Anémona, que refuerza la so posición nel accionariáu.

El plan estratéxicu d'Izertis tien como oxetivu algamar nel añu 2030 los 500 millones d'euros n'ingresos y 65 millones d'euros de resultáu brutu d'esplotación (ebitda).

