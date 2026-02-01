El puxu del turismu n'Asturies: ye la comunidá onde más aumentaron los contratos na hostelería en 2025

Asturies lideró a lo llargo del añu pasáu n'España'l crecimientu de contratos de profesionales de la hostelería, una categoría qu'inclúi servicios d'agospiamientu, comides y bébores. El Principáu rexistró l'añu pasáu 26.856 firmes de contratos, frente a les 25.323 del 2024, lo que representa un incrementu del 6,1%, según un analís de la compañía de recursos humanos Randstad con datos del Serviciu Públicu d'Empléu Estatal (SEPE).

Asturies foi la comunidá con mayor aumentu de la contratación, superando a Aragón (5,5%), La Rioxa (2,3%) y Castiella y Lleón (2,2%). D'otra manera, los mayores descensos danse en comunidaes que nos últimos años tuvieron una fuerte medría na contratación. Asina, Baleares esperimentó un descensu de la contratación del 4,4%, hasta les 77.192 firmes, un descensu asemeyáu al de Cataluña (-4,3%), pero inferior al de la Comunidá de Madrid (-5,5%). Andalucía, pela so parte, rexistró un llixeru descensu, del 1,4%. La mayor cayida relativa na contratación dióse n'Estremadura (-6,6%).

“La hostelería traviesa per una fase de tresformación, marcada por una intensa regularización llaboral que ta moviendo a la economía informal por aciu de la contratación direuta. A pesar de que'l volume de nueves contrataciones amuesa un llixeru axuste al respeutive de 2024, el sector muévese en cifres récor d'ocupación”, señaló Jesús Fernández, direutor rexonal de la zona Norte de Trabayu Temporal de Randstad.

El puxu llaboral del sector turísticu asturianu yá lu anticiparon los datos d'afiliación publicaos va dos selmanes pol Ministeriu d'Industria, Comerciu y Turismu, que señalaben que la cifra d'emplegaos del sector creciera nel Principáu en 2025 el 2,9%, hasta 26.546 afiliaos a la Seguridá Social.

Pal sindicatu CC OO, que creza'l trabayu y haya más afiliaciones a la Seguridá Social ye "una mui bona y bienvenida noticia", pero amesta que tamién lo sería "el fin de la precariedá". Sicasí, dende'l sindicatu apuntóse que la realidá nun lo amuesa y punxo l'exemplu na parcialidá na contratación. Asina, analizando les Encuestes de Población Activa de los últimos años, el sindicatu apuntó que más del 20% de los trabayadores de los agospiamientos n'Asturies tán a xornada parcial, lo que supon práuticamente'l doble de la media estatal, que ta alredor del 10%. Y el porcentaxe aumenta a cerca del 40% na hostelería (más del 36% nel conxuntu del país).

"Al tenor d'estos datos en CCOO súrdennos unes entrugues: ¿cúmplese la xornada o s'asegura la metá namás? y, con contratos parciales, ¿da-y tiempu al trabayador a conciliar o realmente ta a disposición tol día ? Esto ye, ¿nel turismu tánse hores ensin cobrar, nin asegurar, pero ensin poder facer otra cosa por falta de tiempu ?”, preguntóse José Manuel Zapico, secretariu xeneral de CC OO d'Asturies.

