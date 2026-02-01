El yacimientu arqueolóxicu de Lucus Asturum va tener una nueva campaña d'escavación esti branu, confirma la conseyera de Cultura
Vanessa Gutiérrez destaca que se ta trabayando nel espediente pa la declaración BIC y "esperamos tenelu cuanto primero"
Lucía Rodríguez / Sixto Cortina (Traducción)
El yacimientu arqueolóxicu de Lucus Asturum, en Llanera, va tener una nueva escavación esti añu, confirmó la conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. Será, otra vuelta, pel branu y, amás, la previsión ye siguir investigando na zona de siguío depués de delles campañes nes que los resultaos fueron perpositivos, con grandes afayos, sobre manera de dómina romana, que contribuyeron a reconstruyir esi periodu históricu n'Asturies.
"Cuéntase con qu'haya una continuidá de les campañes d'escavación que s'entamen cada branu nuna collaboración estable col Conceyu de Llanera pa que nun apare esi gran yacimientu", dixo Vanessa Gutiérrez, qu'esti día visitó les instalaciones de Llamorgal por cuenta de les obres que se desenvuelven na zona de les piscines d'esti gran equipamientu.
La conseyera, acompañada pola alcaldesa Eva María Pérez, pronuncióse tamién sobre'l procesu que se sigue pa la declaración de Lucus Asturum como Bien d'Interés Cultural con categoría de Zona Arqueolóxica. Señaló que "tamos trabayando sobre esi procedimientu y esperamos tenelu cuanto primero" y destacó que se trata de "ún de los principales yacimientos que tenemos nesti momentu n'Asturies y que cada campaña va dándonos pergrandes noticies".
Les escavaciones de los últimos años tuvieron al cargu de l'arqueóloga Esperanza Martín.
