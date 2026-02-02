Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los ilustradores asturianos faen del so trabayu una folixa col programa cultural de FLIPA 2026

Un ciclu anual de talleres, xornaes, charles, una esposición y una gran fiesta, reivindiquen el llabor y la creatividá de los profesionales

Dellos de los asistentes a la presentación del programa de FLIPA 2026, esti día, nel Muséu Arqueolóxicu; na primer fila, pela izquierda, Isabel Muñoz, Antón García, Eva Rami, Julia Castaño y Celia Pandiella.

Elena Fernández-Pello

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

L'Asociación de Profesionales de la Ilustración d'Asturies (Apiast) presentó va unos díes, na sede del Muséu Arqueolóxicu d'Asturies, n'Uviéu, el programa cultural de FLIPA 2026, la primer Folixa de la Ilustración Asturiana, qu'inclúi charles y talleres, xornaes sobre bienestar profesional, una esposición itinerante, alcuentros profesionales y una gran folixa que va cerrar les actividaes, que se van desenvolver a lo llargo de tol añu.

"Nun momentu nel que la intelixencia artificial xenerativa ta atacando y precarizando entá más a los oficios creativos y a la cultura, fae falta da-y valor a los procesos artísticos y dar visibilidá a los profesionales que creen la cultura", sostienen dende Apiast, con una direutiva que ta presidida por Eva Rami y de la que formen parte, amás, Isabel Muñoz (vicepresidenta ), Enrique Fernández, Guillermo Redondo, Rubén Megido y Julia Castaño. La ilustradora Celia Pandiella ye l'autora del cartel de FLIPA 2026.

Apiast, constituyida en 2024, cuenta con 80 asociaos y funciona col trabayu voluntariu de los sos integrantes, en mires de velar polos sos derechos, visibilizar el sector, asesorar a los sos socios en temes fiscales y llaborales y crear una rede de profesionales. Ta integrada en FADIP, la Federación d'Asociaciones d'Ilustración Profesional n'España, y EIF, el Foru Européu d'Ilustración.

El direutor xeneral d'Acción Cultural, Antón García, qu'asistió a la presentación de la programación, destacó la importancia del "asociacionismu profesional" nel ámbitu cultural y de l'alministración. "FLIPA ye daqué perimportante que permite visibilizar el trabayu de los ilustradores, homes y muyeres, d'Asturies", manifestó, y brindó tol sofitu de la Conseyería de Cultura a la iniciativa.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

Los ilustradores asturianos faen del so trabayu una folixa col programa cultural de FLIPA 2026

