L'uvieín José Manuel Campa vuelve al IESE depués de presidir l'Autoridá Bancaria Europea
"Foi un honor sirvir a Europa nun momentu crucial pa la so arquitectura financiera", señala l'economista
Sixto Cortina (Traducción)
L'economista uvieín José Manuel Campa, que foi secretariu d'Estáu d'Economía nel segundu gobiernu de José Luis Rodríguez Zapatero, va tornar como profesor al campus madrilanu de la escuela de negocios IESE depués de presidir los seis años últimos l'Autoridá Bancaria Europea (EBA, poles sos sigles n'inglés).
En septiembre, Campa anunció "por motivos personales" el so arrenunciu a la presidencia de la EBA, que nun principiu tenía d'ocupar hasta 2029. El vienres pasáu foi'l so últimu día al mandu d'esta organización.
L'uvieín volverá exercer como profesor de Finances y Economía del IESE, onde yá trabayara. "Foi un honor sirvir a Europa nun momentu crucial pa la so arquitectura financiera. Vuelvo al IESE con entusiasmu, agradecíu pola oportunidá de retomar la mio vocación académica", afirmó Campa esti día.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- El calvario de Juan Milans, el joven ovetense que sufrió once cirugías para salvar su pierna: 'El dolor y el olor de la herida fueron horribles