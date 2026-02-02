L'uvieín José Manuel Campa vuelve al IESE depués de presidir l'Autoridá Bancaria Europea

L'economista uvieín José Manuel Campa, que foi secretariu d'Estáu d'Economía nel segundu gobiernu de José Luis Rodríguez Zapatero, va tornar como profesor al campus madrilanu de la escuela de negocios IESE depués de presidir los seis años últimos l'Autoridá Bancaria Europea (EBA, poles sos sigles n'inglés).

En septiembre, Campa anunció "por motivos personales" el so arrenunciu a la presidencia de la EBA, que nun principiu tenía d'ocupar hasta 2029. El vienres pasáu foi'l so últimu día al mandu d'esta organización.

L'uvieín volverá exercer como profesor de Finances y Economía del IESE, onde yá trabayara. "Foi un honor sirvir a Europa nun momentu crucial pa la so arquitectura financiera. Vuelvo al IESE con entusiasmu, agradecíu pola oportunidá de retomar la mio vocación académica", afirmó Campa esti día.

