Asturies asitia nel campu de la IA: yá ye la quinta comunidá del país, diz el Gobiernu asturianu
"El Principáu supera la media nacional y algama'l nivel d'autonomíes como Cataluña y el País Vascu", sorraya l'Executivu
Un informe destaca'l potencial de la IA pa impulsar la modernización de la industria
Sixto Cortina (Traducción)
Asturies asitia nun ámbitu tan competitivu como ye la intelixencia artificial (IA). Nel momentu actual, la comunidá "ye ún de los polos más activos d'España na creación de teunoloxía avanzada", sorraya'l Gobiernu autonómicu nun comunicáu va unos díes.
Un estudiu de la Fundación Ramón Areces y l'Institutu Valencianu d'Investigaciones Económiques reflexa que'l Principáu presenta una densidá d'empreses natives d'intelixencia artificial (IA) del 0,43%, una cifra qu'asitia la comunidá percima de la media nacional (0,42%) y al mesmu nivel qu'autonomíes como Cataluña y País Vascu.
Esi porcentaxe confirma qu'Asturies ta liderando la revolución dixital dende la base de la creación d'empreses. Les compañíes natives d'IA son aquelles fundaes específicamente pa desarrollar soluciones d'intelixencia artificial, lo que demuestra la esistencia d'un ecosistema entamador y de talentu altamente cualificáu na comunidá, y nesti ámbitu, Asturies ponse ente les cinco autonomíes líderes na creación d'empreses d'intelixencia artificial
L'informe puede consultase nel siguiente enllaz: https://goo.el so/dJGUQ
Perriba de comunidaes vecines
L'estudiu asitia Asturies como referencia teunolóxica de la so redolada xeográfica más cercana. Galicia (0,33%) y Castiella y Lleón (0,26%) rexistren porcentaxes inferiores. Amás, en términos d'empléu, el Principáu ponse como la tercer comunidá con más puestos de trabayu n'IA al respeutive del total d'empléu.
La Conseyería de Ciencia, Industria y Empléu valora esti datu como "un indicador d'ésitu" nel procesu de tresformación del texíu productivu, dientro del marcu xeneral de meyora y avance de l'anovación empresarial nel Principáu nos últimos años. “Asturies ta demostrando que tien la materia prima más valioso del sieglu XXI: el talentu pa crear teunoloxía propia. Nun nos fae falta importar anovación, tamos fabricandola equí", fexo'l conseyeru Borja Sánchez.
Por sectores
L'informe tamién espeya una oportunidá estratéxica clave, por que la mayor implantación de la IA ta dándose nos sectores d'información y comunicaciones y nel d'actividaes profesionales.
Magar Asturies ye líder n'ufierta de teunoloxía, la demanda de parte de les empreses entá tien percorríu, por que namás el 11,5% de les compañíes con más de diez trabayadores utilicen soluciones basaes n'IA. Esti porcentaxe ye del 3,8% nel casu de la industria.
"Tenemos una situación privilexao: una industria potente a la que-y fae falta modernizase y un sector teunolóxicu local que ye quien a facelo. L'oxetivu ye conectar dambos planos”, destacó Borja Sánchez.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
