Los motivos polos que cerca de 700 llares asturianos perdieron el derechu a cobrar el bonu social térmicu

Casi 700 families asturianes con dificultaes económiques perdieron el derechu a percibir el bonu social térmicu de 2023 y más de 500 (la mayoría incluyíes ente les families anteriores) el de 2022. Estes ayudes tán destinaes a desaniciar la probeza enerxética y financien los gastos de calefacción, cocina y agua caliente de los consumidores vulnerables. Son xestionaes poles comunidaes autónomes y concédense automáticamente a los perceptores del bonu social eléctricu que cobren families necesitaes y numberoses, y pensionistes con paga mínima. Sicasí, p'abonar les ayudes, al Principáu fae-y falta una cuenta bancaria del beneficiariu y nos casos d'esos cientos de llares nun la consiguió.

Tienen derechu al bonu térmicu los llares que cumplan les condiciones pa beneficiase de los descuentos del bonu eléctricu a 31 d'avientu del añu anterior. N'Asturies había en 2022 un total de 29.681 beneficiarios del bonu eléctricu y en 2023 un total de 31.541 (al zarru de 2025 yá yeren 43.418).

L'abonu del bonu social térmicu de 2022 y 2023 axuntó retrasos importantes. La conseyería de Derechos Sociales y Bienestar relacionólos coles dificultaes pa consiguir los datos bancarios de munchos beneficiarios, y p'entainar cola tramitación y requerir esa información contrató a la empresa estatal Tragsa.

Los datos unviaos poles comercializadoras eléctriques de referencia nun permitíen validar nel sistema contable del Principáu una cuenta bancaria de la que fuera titular el beneficiariu y na que pudiera facese'l pagu de l'ayuda. Por ello, depués de los intentos del personal de la conseyería y de Tragsa, pidióse a los beneficiarios que, nel plazu de diez díes hábiles, apurrieren el documentu d'identidá y la ficha d'acreedores debidamente rellenada, según el modelu disponible na sede electrónica del Principáu. Más de 500 beneficiarios del bonu de 2022 y casi 700 del de 2023 nun lo fixeron, polo que se los declaró como un arrenunciu y va archivase'l so espediente.

