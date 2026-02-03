Los motivos polos que cerca de 700 llares asturianos perdieron el derechu a cobrar el bonu social térmicu
Beneficiarios de les ayudes automátiques pa pagar la calefacción nun cumplieron en plazu'l requerimientu pa dar los sos datos bancarios
Sixto Cortina (Traducción)
Casi 700 families asturianes con dificultaes económiques perdieron el derechu a percibir el bonu social térmicu de 2023 y más de 500 (la mayoría incluyíes ente les families anteriores) el de 2022. Estes ayudes tán destinaes a desaniciar la probeza enerxética y financien los gastos de calefacción, cocina y agua caliente de los consumidores vulnerables. Son xestionaes poles comunidaes autónomes y concédense automáticamente a los perceptores del bonu social eléctricu que cobren families necesitaes y numberoses, y pensionistes con paga mínima. Sicasí, p'abonar les ayudes, al Principáu fae-y falta una cuenta bancaria del beneficiariu y nos casos d'esos cientos de llares nun la consiguió.
Tienen derechu al bonu térmicu los llares que cumplan les condiciones pa beneficiase de los descuentos del bonu eléctricu a 31 d'avientu del añu anterior. N'Asturies había en 2022 un total de 29.681 beneficiarios del bonu eléctricu y en 2023 un total de 31.541 (al zarru de 2025 yá yeren 43.418).
L'abonu del bonu social térmicu de 2022 y 2023 axuntó retrasos importantes. La conseyería de Derechos Sociales y Bienestar relacionólos coles dificultaes pa consiguir los datos bancarios de munchos beneficiarios, y p'entainar cola tramitación y requerir esa información contrató a la empresa estatal Tragsa.
Los datos unviaos poles comercializadoras eléctriques de referencia nun permitíen validar nel sistema contable del Principáu una cuenta bancaria de la que fuera titular el beneficiariu y na que pudiera facese'l pagu de l'ayuda. Por ello, depués de los intentos del personal de la conseyería y de Tragsa, pidióse a los beneficiarios que, nel plazu de diez díes hábiles, apurrieren el documentu d'identidá y la ficha d'acreedores debidamente rellenada, según el modelu disponible na sede electrónica del Principáu. Más de 500 beneficiarios del bonu de 2022 y casi 700 del de 2023 nun lo fixeron, polo que se los declaró como un arrenunciu y va archivase'l so espediente.
