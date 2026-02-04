Les denuncies por agresiones de fíos a padres dispárense n'Asturies un 33% nun añu namás

Les denuncies por agresiones de fíos a los sos proxenitores aumentaron en 2024 n'España al respeutive del añu anterior, al pasar de 4.416 a 4.521, según l'últimu informe ellaboráu pola Fundación Amigó a partir de les memories de la Fiscalía de les estremaes comunidaes autónomes.

N'Asturies, rexistráronse 96 casos, una cifra mui perriba de los 72 de 2023 y de los 57 de 2022. Los aumentos en relación a esos dos exercicios son del 33% y del 68%, respeutivamente.

Dende 1996, la Fundación Amigó, entidá ensin ánimu de lucru, trabaya pa contribuyir a la tresformación social ya individual de la infancia y mocedá más vulnerable. Ente otres actividaes, ellabora añalmente'l so informe 'Violencia filio-parental n'España', presentáu apocayá.

Por comunidaes y según esta fundación, Andalucía ye la comunidá onde s'abren un mayor númberu d'espedientes a menores por esti tipu de delitu (1.059), siguida de la Comunidá de Madrid, con 894, Comunidad Valenciana con 691, 448 en Canaries y Cataluña con 253.

Galicia (con 202 denuncies); Baleares (225), País Vascu (163), Murcia (113), Castiella y Lleón (100), Asturies (96), Aragón (93), Estremadura (84), Castiella-La Mancha (76), Cantabria (31), Navarra (29) y La Rioxa (24) completen la relación.

Atención especializao

Dende esta fundación recalquen que fai falta afondar na necesidá d'una atención especializao, poniendo a les families como protagonistes del so propiu cambiu y sorrayando la responsabilidá de los profesionales a la d'entamala con esta violencia, a partir de trés pegollos básicos de la intervención.

Tamién se presentó l'Observatoriu de Violencia filio-parental UAM–Fundación Amigó, un proyeutu conxuntu de la Universidá Autónoma de Madrid y Fundación Amigó, que tien como oxetivu afondar na investigación y l'analís d'esti fenómenu, lo mesmo qu'empobinar la intervención profesional y social.

Amás, discurrióse sobre la violencia filio-parental nel sistema de xusticia xuvenil y la respuesta especializao desenvuelta al traviés de programes educativos y terapéuticos integrales, teniendo en cuenta los cambios nel perfil de los menores y factores como la salú mental o l'impactu de les teunoloxíes y les redes sociales.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"