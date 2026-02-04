El ranking de les meyores universidaes d'Europa dexa a la d'Uviéu nesta posición: meyoró, pero hai 24 españoles perriba

L'informe anual QS European University Rankings, qu'evalúa a les principales universidaes del continente, yá se publicó y pon a la Universidá d'Uviéu nel puestu 300 -l'añu pasáu mangola nel 322, polo que meyoró- d'un total de 958 instituciones analizaes. L'estudiu ellabóralu la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS), que valora dellos indicadores como la sostenibilidá, la ratio d'estudiantes por profesor, la reputación académica, la empleabilidá o la proyección internacional. Nesta edición, el podiu européu ocúpenlu la Universidá d'Oxford, la ETH de Zúrich y l'Imperial College de Londres.

Nel ámbitu nacional, la meyor colocada ye la Universidá de Barcelona, siguida de la Universidá Autónoma de Barcelona y la Universidá Autónoma de Madrid, qu'asitien nos puestos terceru, cuartu y quintu d'Europa del Sur, respeutivamente. Nel ranking total tán ente les 75 primeres. Dientro del contestu nacional, la Universidá d'Uviéu ocupa'l puestu 24 de les 52 universidaes españoles incluyíes nel ranking. Per delantre de la institución asturiana apaecen trés privaes españoles: la Universidá de Navarra, la Universidá Pontificia de Comillas y la IE University.

Tocantes a la puntuación global, namás les 14 primeres universidaes españoles llogren superar l'aprobáu. La Universidá d'Uviéu llogra una calificación de 39,3 puntos sobre 100, lo que fae rescamplar el marxe de meyora en dellos indicadores. Tal que yá alvirtió'l mes d'avientu pasáu la Conferencia de Rectores de les Universidaes Españoles (CRUE), ún de los puntos más febles de la institución ye la escasa presencia d'alumnáu estranxero. Nesti apartáu, el QS European University Rankings otorga apenes 11,3 puntos sobre 100. Nel otru sen, destaca l'eleváu porcentaxe d'estudiantes que participen en programes de movilidá internacional, porque'l 92,4 % del alumnáu d'intercambiu realiza estancies fuera de la Universidá d'Uviéu.

Al respeutive de la reputación académica, la universidá asturiana algama 38,5 puntos, una cifra que ta mui lloñe de les principales instituciones del país. Faciendo la comparanza, la Universidá de Barcelona llogra 97,7 puntos, la Universidá Autónoma de Barcelona 94,8 y l'Universidá Autónoma de Madrid 93,3, lo que reflexa la fuerte concentración del prestíu académicu nos grandes centros universitarios españoles.

