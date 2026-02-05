Espublízase la segunda entrega de la coleición "Terrén" de l'Academia de la Llingua: "La cultura tradicional nos valles d'El Ríu de Trubia"

L'Academia de la Llingua Asturiana anunció va unos díes la publicación del llibru "La cultura tradicional nos valles d'El Ríu de Trubia". El volume yá ta disponible nes llibreríes y nel llar de la institución.

Esta obra forma parte de la coleición "Terrén", qu'algama'l so segundu númberu gracies a esti trabayu, fechu por Antonio Alonso de la Torre, espertu en llingua asturiana, llicenciáu n'historia y doctor n'historia del arte.

Les contribuciones compendiaes nesti llibru espublizáronse ente los años 1997 y 2020 dientro de "Cultures: Revista Asturiana de Cultura" (númberos 7 a 24). Son artículos onde'l focu varia ente la escala de llugar o parroquia y la de conceyu, carauterística del autor que permite matizar muncho'l so trabayu de campu.

Alonso de la Torre García ye maestru, espertu en llingua asturiana, llicenciáu n'historia y doctor n'historia del arte. La so vida llaboral desendolcóse primero como maestru d'escuela y depués como profesor d'institutu.

Sicasí, la xera docente enxamás torgó la so dedicación al estudiu cultural de la comarca que meyor conoz, la que traviesa el ríu de Trubia nel so camín dende los cumales a l'amestadura con el ríu Nalón.

Amás de les obres equí recoyíes, l'ALLA sorraya la so aportación a la coleición académica "Testos de Recoyida oral" col volume "Dichos, cuentos ya otres narraciones recoyíes en Villamexín" y al atropu toponímicu intensivu de la zona, siendo l'autor de dellos volúmenes correspondientes al conceyu de Proaza, asoleyaos n'otra coleición: "Toponimia".

