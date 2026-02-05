Les Pelayes recuperen la romería de San Blas, perdida va un sieglu, pa sufragar les obres del monesteriu: "Les naranxes vendémosles a 1 euru"

Mises, rosquiyes y venta de naranxes. El día de San Blas yera hasta va un sieglu una gran fiesta n'Uviéu. La cofradía col mesmu nome qu'esta festividá entamaba la primer romería del añu coincidiendo cola programación nel monesteriu de Les Pelayes. Les vendedores de naranxes aportaben en carretos dende la zona de la marina pa comercializar los sos productos nos tenderetes mangaos na cai San Vicente y Xovellanos. Sicasí, les cróniques de 1925 daben cuenta de qu'esta tradición taba perdiéndose. Nunca más s'instalaron estos puestos, pero esti añu recuperóse esta tradición.

Asina lo esplica'l médicu anestesista Javier Portilla, que se punxo al mandu de la iniciativa que llamaron romería de la naranxa solidaria. La Fundación Alimerka donó-yos el frutu que vendieron por un euru dende les 11.15 hasta les 14.00 hores nel hall de la cai San Vicente y onde tamién comercializaron les riques rosquiyes. "Les naranxes vendímosles por un euru caúna y l'oxetivu ye recaudar dineru pa les monxes. Tán pasando por un momentu malu". Argumenta que cierra un conventu n'España cuasi cada mes. "Ye una cosa terrible". Amás, tolos monesterios benedictinos son independientes. Sufragen los gastos pola so cuenta y l'avanzada edá de munches relixoses fae que pasen por una mala situación económica.

Ye por ello que'l branu pasáu se tomaba la decisión de que les hermanes de Zamora y Burgos s'axuntaren nos próximos meses n'Uviéu. Pa ello, ye obligatorio facer obres nes habitaciones. "Tamién fae falta poner un ascensor dientro del monesteriu porque munches son mayores y lleven dos años lluchando pa la construcción d'una rampla p'aportar a la ilesia". Les monxes yá consiguieron los permisos de la conseyería de Patrimoniu, pero la esixencia pasa por utilizar la mesma piedra que les escaleres. La obra cuentase que va ser costosa.

Na cita nun faltó la venta de rosquiyes. La llambionada típica del 2 de febreru. "L'añu pasáu vendimos 12.000 rosquiyes y a ver si esti podemos superar esta cifra de récor". Toes estes actividaes fomenten qu'Uviéu seya Capital Europea de la Cultura en 2031.

