El barriu más caru y más baratu pa vivir nes ciudaes d'Asturies: la diferencia ye de 2.740 euros el metru cuadráu

Asturies ye una de les comunidaes onde la diferencia de precios de la vivienda ente los barrios más caros y más baratos de les ciudaes ye menor. Sicasí, esa fendedura algama los 2.740 euros el metru cuadráu, según un estudiu ellaboráu pola sociedá de valoración Tecnitasa.

La calle Corrida, el paséu Begoña y la so redolada, en Xixón, ye la zona más cara pa vivir nes ciudaes d'Asturies, con un preciu mediu por metru cuadráu de 3.745 euros. A la escontra, la zona más barata p'adquirir vivienda nes ciudaes asturianes ye la zona de La Tenderina n'Uviéu, con un preciu de 1.005 euros el metru cuadráu.

La diferencia ente'l barriu más caru y el más baratu nes ciudaes d'Asturies ye de 2.740 euros el metru cuadráu. Ye una de les fendedures más pequeñes dientro del conxuntu de les comunidaes autónomes. Namás Estremadura (2.050 euros) y La Rioxa (2.200 euros) tienen una estremadura de precios menor. A la escontra, la comunidá con mayor resquiebra ye Madrid, con 19.500 euros de diferencia ente'l paséu de Recoletos (20.500 euros el metru cuadráu) y San Cristobal de los Ánxeles (1.000 euros).

"El preciu de la vivienda en 2025 xubió bultablemente y en xeneral en toles principales ciudaes d'España, lo mesmo nes zones más cares como nes más asequibles", señaló José María Basañez, presidente de Grupu Tecnitasa, qu'amestó que "el mercáu residencial nun evoluciona de forma homoxénea, y naquelles ciudaes onde la demanda ye más débil, los precios tienden a estabilizase o inclusive a rexistrar correcciones llixeres a la baxa".

