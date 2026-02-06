Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El barriu más caru y más baratu pa vivir nes ciudaes d'Asturies: la diferencia ye de 2.740 euros el metru cuadráu

La redolada del paséu Begoña de Xixón y la zona de La Tenderina n'Uviéu rexistren los precios más altos y más baxos

La calle Corrida de Xixón.

La calle Corrida de Xixón. / Pablo Solares

Pablo Castaño

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Asturies ye una de les comunidaes onde la diferencia de precios de la vivienda ente los barrios más caros y más baratos de les ciudaes ye menor. Sicasí, esa fendedura algama los 2.740 euros el metru cuadráu, según un estudiu ellaboráu pola sociedá de valoración Tecnitasa.

La calle Corrida, el paséu Begoña y la so redolada, en Xixón, ye la zona más cara pa vivir nes ciudaes d'Asturies, con un preciu mediu por metru cuadráu de 3.745 euros. A la escontra, la zona más barata p'adquirir vivienda nes ciudaes asturianes ye la zona de La Tenderina n'Uviéu, con un preciu de 1.005 euros el metru cuadráu.

La diferencia ente'l barriu más caru y el más baratu nes ciudaes d'Asturies ye de 2.740 euros el metru cuadráu. Ye una de les fendedures más pequeñes dientro del conxuntu de les comunidaes autónomes. Namás Estremadura (2.050 euros) y La Rioxa (2.200 euros) tienen una estremadura de precios menor. A la escontra, la comunidá con mayor resquiebra ye Madrid, con 19.500 euros de diferencia ente'l paséu de Recoletos (20.500 euros el metru cuadráu) y San Cristobal de los Ánxeles (1.000 euros).

"El preciu de la vivienda en 2025 xubió bultablemente y en xeneral en toles principales ciudaes d'España, lo mesmo nes zones más cares como nes más asequibles", señaló José María Basañez, presidente de Grupu Tecnitasa, qu'amestó que "el mercáu residencial nun evoluciona de forma homoxénea, y naquelles ciudaes onde la demanda ye más débil, los precios tienden a estabilizase o inclusive a rexistrar correcciones llixeres a la baxa".

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

El barriu más caru y más baratu pa vivir nes ciudaes d'Asturies: la diferencia ye de 2.740 euros el metru cuadráu

"Xubidón" nel preciu de la vivienda: Avilés ponse como'l cuartu conceyu colos precios más altos d'Asturies

El ranking de les meyores universidaes d'Europa dexa a la d'Uviéu nesta posición: meyoró, pero hai 24 españoles perriba

Les denuncies por agresiones de fíos a padres dispárense n'Asturies un 33% nun añu namás

Aprender como pirates: el Noega navega per un proyeutu educativu distintu

Asturies asitia nel campu de la IA: yá ye la quinta comunidá del país, diz el Gobiernu asturianu

