"Xubidón" nel preciu de la vivienda: Avilés ponse como'l cuartu conceyu colos precios más altos d'Asturies

Xubidón del preciu de la vivienda. Según un informe de recién fechu pol portal inmobiliariu Fotocasa, Avilés ye'l cuartu conceyu del Principáu onde más aumentó la cotización del metru cuadráu, un 17,8%, hasta ponese en 1.885 euros. Esta cifra namás la son a superar Llanes, Xixón y Uviéu, por esti orde.

L'estudiu ellaboráu por Fotocasa establez la siguiente variación interanual nel preciu de la vivienda n'Asturies: Mieres (23,8%), Xixón (19,7%), Avilés (17,8%), Llangréu (17,5%), Uviéu (14,1%) y Llanes (5,8%). Per otru llau, la única ciudá na que baxa'l preciu añal ye Siero (-0,7%).

Tocantes a la cotización, el ranking asturianu sería'l siguiente: Llanes con 3.102 euros/m2, Xixón con 2.938 euros/m2, Uviéu con 2.518 euros/m2, Avilés con 1.885 euros/m2, Siero con 1.528 euros/m2, Mieres con 1.305 euros/m2 y Llangréu con 1.144 euros/m2.

A nivel asturianu, y siempre según el mesmu estudiu, el mercáu esperimentó nun añu un incrementu del 23,3% nel preciu mediu de les viviendes de 80 m², pasando de 144.915 euros a 178.649 euros en xineru de 2026 (33.734 euros de diferencia). Esti últimu valor interanual (23,3%) ye l'incrementu más altu detectáu nesti periodu del añu nos 20 años últimos.

