La Biblioteca Nacional incorpora a la so plataforma dixital 19 manuscritos de Clarín, ente ellos el borrador d'una novela inconclusa, fragmentos d'una obra de teatru, artículos y cartes

La Biblioteca Nacional d'España dixitalizó 19 manuscritos de Leopoldo Alas Clarín que guardaba ente los sos fondos, ente ellos dellos alquiríos de recién, que s'axunten al centenar d'obres editaes del escritor uvieín que taben yá disponibles en formatu dixital. Lo mesmo los manuscritos que los llibros pueden consultase, con accesu llibre y de baldre, na plataforma Biblioteca Dixital Hispánica, qu'axunta miles de conteníos bien estremaos, manuscritos y llibros, pero tamién mapes, grabaos, prensa histórica y material gráfico.

El conxuntu de manuscritos incorporaos a la Biblioteca Dixital Hispánica, nuna iniciativa que tuvo la collaboración de la Conseyería de Cultura asturiana, inclúi artículos, una novela inconclusa, dellos fragmentos d'una obra dramática, poemes y un borrador d'una telegrama unviáu por Emilio Castelar y delles cartes a dellos destinatarios.

Esta ye la relación de los testos incorporaos de recién: Palique: [artículos] / Clarín. MSS/23083/30; Los rieles. MSS/23294/5; [Carta], 1889 en. 21, Oviedo, al director de Don Quijote. MSS/21373/36; Juanito Reseco: novela no terminada. MSS/23294/3; La millonaria: fragmentos de obra de teatro; Revista de ideas; [Carta], 1887 sept. 5, Salinas, a José María Estevan; [Carta], 1893 marzo 1, Oviedo, a Antonio Sánchez Ramón; [Carta], 1890 feb. 6, Oviedo, a Alonso y Orive; [Carta], [s.a.], [s.l.], a Urreche; [Carta], 1888 dic. 26, Oviedo, a Rafael Álvarez Sereix; [Minuta de telegrama], [s.a.], [s.l.], a Leopoldo Alas / Emilio Castelar; [Cartas], 1887-1888, Oviedo, a Salvador Rueda; [Cartas], 1894-1896, Oviedo, a María Guerrero; [Carta], [s.a.], [s.l.], a Fernando Soldevilla; [Cartas], 1900 dic. 1 y 1901 en. 13, a Eduardo Marquina y A. Utrillo; [Cartas], 1883-1895, Zaragoza, etc., a Sinesio Delgado. MSS/23318/1-50; [Carta], 1886 oct. 10, Oviedo, a Manuel Matoses, y Poemas autógrafos de poetas españoles enviados al Imparcial/ recopilados por Felipe Sánchez Calvo.

El Principáu, al traviés de la Conseyería de Cultura y, más concretamente, de la Biblioteca d'Asturies Ramón Pérez de Ayala, caltien dende va años una collaboración estable cola Biblioteca Nacional d'España pa procurar "el caltenimientu, preservación y espardimientu del mandáu clarinianu. De momentu, la Biblioteca d'Asturies tien dixitalizao 50 obres del autor de "La Regenta", que yá fueron incorporaes a la Biblioteca Virtual del Principáu. D'equí a poco, van xubise otres siete obres, ente les que tán los manuscritos del Depósitu Tolivar-Alas, ún de los principales conxuntos documentales arreyaos al escritor, toes elles dixitalizaes nestos meses últimos.

Cola dixitalización d'estos materiales, apunten dende la Conseyería, pretende reforzase "el caltenimientu y preservación de los documentos orixinales y garantizar l'accesu universal y permanente lo mesmo a la ciudadanía qu'a la comunidá investigadora, que va poder consultar estos fondos dende cualquier llugar del mundu".

