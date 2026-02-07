El paru rexistra un fuerte repique n'Asturies: asina repercute'l fin de la campaña de Navidá y el bache de la industria

El fin de la campaña comercial de Navidá y el bache que sufre la industria, agraváu poles incidencies nes factoríes siderúrxiques d'ArcelorMittal, provocó un repique bultable del desempléu n'Asturies a lo llargo de xineru. Depués Cantabria, el Principáu foi la comunidá autónoma con un mayor incrementu de paraos.

El Principáu remató'l mes pasáu con 52.843 persones en paru, 1.646 más que nel mes anterior (una medría del 3,2%), pero 2.525 menos que va un añu (un descensu del 4,6%).

Al respeutive del mes anterior, el paru en xineru aumenta nos servicios (4,1%), coincidiendo col fin de la campaña comercial de Navidá, y na Industria (2,7%), atrullada polos problemes d'ArcelorMittal, que tien ún de los dos fornos altos de Xixón paráu por avería y el recorte de producción ta repercutiendo nel empléu de les empreses auxiliares, que tienen activos espedientes de regulación temporal d'empléu. Tamién aumenta'l paru nel colectivu ensin empléu anterior (2,1%), mentanto mengua nel sector primariu (-3,0%) y la construcción (-2,6%). Al respeutive de xineru del añu anterior la cayida ye xeneralizao en tolos sectores, con especial intensidá nel primariu (-10,1%), la construcción (-9,9%) y los servicios (-5,8%).

La medría mensual del paru n'Asturies, del 3,2%, tuvo mui perriba de la rexistrada de media n'España, del 1,26%. Namás la vecina Cantabria (3,99%), rexistró una tasa d'incrementu cimera a l'asturiana.

A lo llargo del mes de xineru fexéronse n'Asturies 17.944 contratos llaborales, un 5,9% menos que nel mes anterior y un 1,7 % menos qu'en xineru de 2025. El 80,8% de los contratos fueron nel sector servicios. Los contratos indefiníos representaron el 31,8% del total, mentanto que nel conxuntu del país esti porcentaxe alzóse al 41,6%.

La media d'afiliaos a la Seguridá Social n'Asturies quedó en xineru en 389.798 persones, 5.605 menos que'l mes anterior (-1,4 %) pero 7.789 más que nel mesmu mes de va un añu (2,04%).

