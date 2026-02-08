Asturies algama'l récor d'empreses qu'esporten davezu: esta ye la cifra
Les xornaes "Open Days" d'Asturex conmemoren los 20 años de trayeutoria del organismu
Sixto Cortina (Traducción)
El númberu d'empreses asturianes qu'esporten d'un xeitu regular (esto ye, cuandu menos a lo llargo de cuatro años de siguío) algamó la cifra récor de 677, a tenor de los últimos datos oficiales de la Sociedá de Promoción Esterior del Principáu (Asturex), dependiente del Gobiernu asturianu. Anunciólo esti día'l direutor xeneral del organismu, Bruno López, na inauguración del "Open Days", l'actu que realiza cada añu Asturex pa poner en contactu a compañíes asturianes con potenciales socios comerciales.
Esta edición de "Open Days" foi especial por que conmemora'l ventenu aniversariu d'Asturex. Por esi motivu, l'actu de presentación d'esti día centróse na evolución del sector esterior asturianu a lo llargo d'estes dos décades últimes. Y foi nesti contestu nel que López destacó la cifra de los 677 esportadores regulares, que son más del doble que los 320 qu'había en 2006, cuandu nació l'organismu.
Otru datu comparáu que remanó López pa reflexar la evolución del sector foi'l destín de les ventes. Asina, va venti años el 82% de la esportación d'Asturies empobinaba pa la eurozona, mentanto qu'anguaño ye del 70%. Una cuota que, anque fae rescamplar l'alta dependencia qu'entá esiste del mercáu européu, indica que "les empreses asturianes trabayaron muncho pa diversificar los mercaos", apuntó López. A la diversificación contribuyeron les más de 800 misiones comerciales lideraes por Asturex dende 2006.
De cara al futuru, el conseyeru de Ciencia ya Industria y presidente d'Asturex, Borja Sánchez, aseguró que "d'equí a venti años va haber sectores pa los qu'habrá que tar bien sollertes, como la enerxía o la defensa, a los que-yos faen falta sectores auxiliares que n'Asturies sabemos facer perbién".
Pela so parte, la presidenta de FADE y vicepresidenta d'Asturex, María Calvo, afirmó que "ún de los grandes retos de los próximos años ye restolar pelos nuevos mercaos como Asia".
L'actu tuvo una mesa na que participaron dos de los ex direutores xenerales d'Asturex, Alberto Robles (2006-2011) y Teresa Vigón (2017-2022). Nel alcuentru hubo una alcordanza y un aplausu pal exconseyeru d'Industria Graciano Torre, fináu'l 17 de xineru pasáu, que foi'l primer direutor del organismu.
