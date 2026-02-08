Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asturies diseña la so nueva llei del Voluntariáu: plazos y oxetivos d'una norma "demandada pol sector"

Derechos Sociales entama un grupu de trabayu con equipos téunicos, entidaes del tercer sector y representantes del movimientu asociativu

Enrique Nuño preside la xunta de trabayu pa empezar a diseñar la llei del Voluntariáu.

Enrique Nuño preside la xunta de trabayu pa empezar a diseñar la llei del Voluntariáu. / Principáu

Alicia García-Ovies

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

Asturies empezó a diseñar la futura llei del Voluntariáu, una norma que va actualizar la llexislación vixente y afayala a los retos actuales, entamándola con cuestiones tan relevantes como definir formalmente en qué consiste esti llabor o reforzando a los organismos asturianos.

La pretensión del Gobiernu asturianu ye que'l proyeutu de llei vea la lluz nel últimu trimestre del añu, contribuyendo a una Asturies “más solidaria, inclusiva y comprometida”. La norma ye mui “demandada pol sector” dende va tiempu.

La Conseyería de Derechos Sociales y Bienestar acaba d'entamar un nuevu grupu de trabayu, presidíu pol direutor xeneral de Promoción de l'Autonomía Personal y Atención a Mayores, Enrique Nuño. Esti organismu axunta a equipos téunicos, entidaes del tercer sector y representantes del movimientu asociativu.

Tán instituciones, axentes sociales y entidaes como la Universidá d'Uviéu, UXT, CCOO, Federación Asturiana d'Empresarios (FADE), la Federación Asturiana de Conceyos, Cermi, Fundación Vinjoy, Cámares de Comerciu, ONCE y Cruz Roxa, lo mesmo que delles conseyeríes del Principáu.

L'oxetivu d'esti grupu va ser “diseñar una llei que refuerce'l voluntariáu, meyore la coordinación delantre de crisis sanitaries o climátiques, impulse la inclusión social y promueva la salú y los bonos cuidaos”.

Pa llogralo, van definir el voluntariu formal, van reforzar los centros y la plataforma del voluntariáu d'Asturies; van actualizar el Conseyu del Voluntariáu, incorporando nueves representaciones; y van integrar na norma la igualdá, la perspeutiva de xéneru, la diversidá y l'accesibilidá universal.

Enrique Nuño adelantara fai un par de meses que “la llei va afayar l'acción voluntaria a la nueva realidá social, en viendo que pasaron 25 años desque s'entamó la norma vixente. Nesti períodu produciéronse cambios importantes, como'l puxu de les nueves teunoloxíes. A última hora, ye cosa d'avanzar en cohesión social ya igualdá”.

