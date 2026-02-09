L'uvieín Juan Vázquez Zamora, altu cargu de la OCDE p'América Llatina

L'economista Juan Vázquez Zamora (Uviéu, 1981), fíu del exrector de la Universidá d'Uviéu Juan Vázquez García, foi nomáu xefe p'América Llatina y el Caribe nel Centru de Desarrollu Económicu de la Organización pa la Cooperación y el Desarrollu Económicu (OCDE), entidá con sede en París qu'atropa a los 38 países más desarrollaos del mundu.

La formación de Juan Vázquez Zamora entamó nel Colexu La Xesta y el Colexu San Ignacio de la capital asturiana y remató cola llicenciatura n'Economía pola Universidá d'Uviéu, el Master en Cooperación al Desarrollu pola Universidá Complutense de Madrid y el Master n'Economía de la integración Europea pol prestixosu Colexu d'Europa de Bruxes, consideráu como ún de los centros más destacaos na formación de profesionales y funcionarios de la Unión Europea.

Na so trayeutoria profesional destaquen los puestos desenvueltos como ayudante d'investigación nel Bancu d'España, nel Serviciu d'Estudios del Bancu Santander, nel Bancu Interamericanu de Desarrollu en Washington y na Delegación de la Unión Europea en Lima (Perú).

Ye autor d'un perllargu númberu de trabayos académicos y profesionales, como los publicaos en boletinos del Bancu d'España o los informes realizaos nel marcu de la OCDE como'l conocíu "Latin American Economic Outlook", nel que participó y que coordinó en delles ocasiones.

Amás, Vázquez ellaboró estudios sobre economíes como les de Perú, Ecuador, Guatemala o República Dominicana. Participó en múltiples xuntes y foros internacionales sobre manera en delles ediciones de les Conferencies Iberoamericanes de xefes d'Estáu y de Gobiernu.

Asina, la selmana pasada participó nel Foru Económicu Internacional América Llatina y el Caribe, qu'axuntó en Panamá a siete presidentes de gobiernu, premios Nobel, empresarios y altos responsables d'organismos multillaterales.

Fíu del ex rector de la Universidá d'Uviéu Juan Vázquez y de la profesora María José Zamora, y padre de dos neñes, l'economista vive y trabaya dende fai más d'una década en París, ciudá qu'alluga la sede de la OCDE.

Esti nomamientu refrenda'l llabor qu'hasta agora realizó l'economista uvieín na OCDE, supon una importante responsabilidá amestada y un fuerte puxu a la so carrera profesional.

