Principáu y Unicaja firmen un alcuerdu pa que la colección d'arte de Cajastur espardida per España torne a Asturies
La entidá financiera va ceder temporalmente al gobiernu asturianu los sos fondos de l'antigua colección, 1.073 obres d'arte, pa "poner el so patrimoniu al serviciu de los asturianos"
Sixto Cortina (Traducción)
Un día depués de que'l Conseyu de Patrominu del Principáu d'Asturies aprobara la declaración de BIC de la colección d'arte de l'antigua Caxa d'Aforros d'Asturies, y cuasi como una consecuencia lóxica y una coreografía yá ensayada, la conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, y el direutor xeneral de Legal de Unicaja, Juan Sebastián Medina, anunciaron el xueves pasáu a la una de la tarde'l regresu a Asturies de les pieces d'esa colección que salieren de la comunida y taben espardíes per España. Son, precisó, Guitérrez, 172 obres d'arte d'autores de la talla de Vaquero Turcios, Antonio Suárez o Alejandro Mieres, y la bona noticia ye que van tornar al llugar nel que s'entamó la colección "lo más llueu".
Por parte de Unicaja, Medina aseguró que la entidá financiera nagua con esti alcuerdu por "poner el patrimoniu al serviciu de los asturianos". Porque, más allá del regresu, l'alcuerdu d'intenciones qu'el xueves pasáu se firmó na sede de la conseyería de Cultura y qu'incluyó la presencia de dellos directivos d'Unicaja, inclúi una cesión temporal d'estos fondos. Les dos partes diéronse un plazu de seis meses pa convertir esti protocolu d'intenciones nun conveniu, pero, insistió Vanessa Gutiérrez, el primer oxetivu ye que les obres que salieron de la comunidá tornen "lo más llueu".
Anque'l BIC que s'aprobara'l miércoles pasáu afecta a tola colección de l'antigua Caxa d'Aforros d'Asturies, el conveniu anunciáu'l xueves refierse namás a los fondos que son propiedá d'Unicaja, 1.073 obres, según dixo depués de la firma del conveniu la entidá, non a les que pertenecen a la Fundación Cajastur y que yá tán n'Asturies.
Ónde y cuándo se podrá ver esta colección d'arte ye inda una incógnita. La conseyera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, indicó que ye una colección d'una dimensión bien grande y qu'inda nun hai una decisión tomada sobre'l sitiu nel que podrán enseñase estes obres d'arte.
