El fueu afaró 80 hectárees n'Asturies en trece incendios el xineru pasáu

Asturies rexistró en xineru trece incendios forestales que quemaron 80 hectárees, de les que namás 2,5 hectárees yeren arbolaes, según los datos publicaos va unos díes pola Sociedá Asturiana d'Estudios Económicos ya Industriales (Sadei).

Estes cifres son inferiores con muncho a les rexistraes nel mesmu mes del añu pasáu, cuando se contabilizaron 44 incendios que quemaron 155 hectárees.

A lo llargo del añu pasáu, los incendios forestales quemaron n'Asturies un total de 7.958 hectárees, lo que significó un aumentu del 84,8 por cientu al respeutive de 2024, y la superficie más elevada dende 2020.

Esti incrementu de la superficie producióse magar que'l númberu d'incendios namás repicó un 7,6 por cientu, al pasar de los 512 de 2024 a los 551 rexistraos l'añu pasáu.

L'aumentu de la superficie quemada débese a la folada d'incendios del mes d'agostu pasáu, cuando se contabilizaron 83 fueos que quemaron 5.908 hectárees.

El 71,1 por cientu de la superficie quemada l'añu pasáu (5,654,9 hectárees) fueron carbes y monte baxu; el 27 por cientu (2.145,8 hectárees), arboláu, y el 1,9 por cientu (157,3 hectárees), vexetación yerbáceo (pacional).

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"