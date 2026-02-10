L'artista Marcos Tamargo lleva'l so talentu dende Xixón hasta'l Parlamentu Européu

El Parlamentu Européu convirtióse la selmana pasada nel epicentru de la creación contemporánea asturiana cola inauguración d'una esposición del artista xixonés Marcos Tamargo, una iniciativa afalada pola eurodiputada popular Susana Solís que busca reforzar la presencia d'Asturies nel corazón de les instituciones europees.

La sede parlamentaria acoyó quince obres escoyíes que proponen un espaciu de posa y pensamientu críticu metanes la frenética axenda política de Bruxeles.

L'artista Marcos Tamargo afirmó que defender valores como "el tiempu, el silenciu y la mirada" ye güei “tamién un actu políticu”, y recordó que la cultura “nun ye un adornu, sinón una ferramienta esencial pa pensar y caltener viva una mirada crítica”.

Na apertura de l'amuesa, Susana Solís enfatizó que'l Parlamentu tien de ser un llugar onde Europa "se piense y se sienta", defendiendo que la cultura nun ye un sustitutu del alderique políticu, sinón una ferramienta fundamental pa entender la complexidá del mundu actual. La eurodiputada destacó la importancia de llevar la voz d'Asturies a les instituciones europees de forma direuta, dexando que los ciudadanos perciban la utilidá d'estes instituciones al traviés de daqué cercano y tanxible.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"