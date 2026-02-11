Asturies va actualizar esti añu'l so censu d'osos (y cuéntase con un ameyoramientu de la especie)

Asturies cuenta actualizar el censu d'osos esti mesmu añu. L'últimu recuentu data de 2020 y yá toca. Na conseyería de Mediu Rural van convocar llueu una xunta del grupu de trabayu –la xestión de la especie recai na Dirección xeneral de Planificación Agraria, en manes de Marcos da Rocha– pa coordinar la ellaboración del censu.

Hasta agora remanense les cifres de va seis años, qu'asitien en 370 exemplares los que componen la población osera nel Cordal, según el Principáu. D'esos, 250 son de la subpoblación occidental y 120, la oriental. Por comunidaes autónomes, Asturies tendría un 35% de la población, unos 131 exemplares.

Con too y con ello, les cifres nun pueden garrase por comunidaes de forma aisllada en viendo'l movimientu de los animales, lo que fai imposible determinar esactamente la población en cada zona. N'Asturies, Somiedu, Cangas del Narcea y Proaza son los conceyos que más osos tienen contabilizaos.

Consensu

Ente los especialistes y les organizaciones que trabayen cola especie cuéntase con que'l nuevu censu va dar cifres meyores al respeutive del estáu de la población, qu'evolucionó pa bien a lo llargo de les trés décades últimes n'Asturies. Un ésitu frutu de la collaboración ente l'alministración pública –conceyos, Principáu y Gobiernu central– y les estremaes asociaciones implicaes, amás de ganaderos y la ciudadanía en xeneral.

Nun hai qu'escaecer que l'osu pardu ta catalogáu "en peligru d'estinción" dende 1990 nel Catálogu Rexonal d'Especies Amenazaes de la Fauna Vertebrada del Principáu d'Asturies, y tamién nel Catálogu Español d'Especies Amenazaes dende 2011. Un estatus que quiciabes va ser el momentu de revisar, camienten dalgunos, cuando se faiga'l próximu rexistru.

Una de les pruebes que más rescampla de la recuperación de la especie n'Asturies –en 1994 cifrábense en 3 les oses con críes que podía haber– ye l'aumentu continuu de los avistamientos. Al tiempu tamién creció la conflictividá, al alvertir vecinos de núcleos rurales y ganaderos de daños del plantígradu, que cada vez s'avera más a buscar comida en zones poblaes por humanos.

El setiembre pasáu una docena d'asociaciones agroganaderes denunciaron n'Asturies "la situación imposible" que los profesionales sufren polos yá sabíos ataques del llobu, pero tamién del osu, la primer vegada qu'apaeció mentáu de forma tan contundente y clara.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"