Tovía queda tiempu (pero pocu) pa inscribise na Olimpiada Escolar de Redaición "Urbano Rodríguez"
S. C.
L'Academia de la Llingua Asturiana recuerda que les inscripciones pa la olimpiada escolar de redaición "Urbano Rodríguez" ciérrase esti 12 de febreru. L'eventu tien dos concursos, el de Primaria y el de Secundaria y Bachilleratu, pal alumnáu d'asturianu y d'eonaviegu.
La olimpiada va tener dos fases. Una primer fase en modalidá sincrónica a distancia, dende'l centru educativu, prevista pal 25 de febreru. Una fase final presencial, nel llar de l'Academia de la Llingua Asturiana, prevista pal 25 de marzu.
Na web de l'Academia de la Llingua Asturiana pueden consultase les bases del concursu y cómo formalizar la inscripción. L'ALLA afala a participar a tolos escolinos asturianos nesta esperiencia tan prestosa.
"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"
