Los concursos d'acreedores disparáronse n'Asturies nel últimu trimestre de 2025

Asturies rexistró nel cuartu trimestre del añu pasáu 385 concursos d'acreedores, una cifra que supon un incrementu interañal del 48,1%, el tercer mayor aumentu ente les comunidaes autónomes, según los datos publicaos esti día pol Colexu de Rexistradores.

Nel conxuntu d'España rexistróse un aumentu del 31,9 % nel númberu de concursos d'acreedores nel últimu trimestre de 2025 al respeutive del mesmu periodu del añu anterior, medría que xube al 41 % si se fae comparanza col tercer trimestre.

La Estadística del Procedimientu Concursal que publicaron esti miércoles pasáu los Rexistradores, con datos provisionales, revela que'l númberu de concursos algamó los 17.632 ente ochobre y avientu, y d'ellos el 90,9 % (16.019) correspuende a concursos de persones físiques, mentanto que 1.613 refiérense a persones xurídiques o empreses.

Si se reparara nel tipu de concursu, 17.580 procedimientos fueron voluntarios, indiquen los Rexistradores nuna nota, qu'apunta qu'a lo llargo del cuartu trimestre de 2025 nun se rexistraron concursos consecutivos.

D'otra manera, los concursos necesarios duplicáronse depués de crecer un 108 %, magar nun algamen el mediu centenar d'operaciones.

Los concursos ensin masa crecieron un 39 % nel trimestre y concentraron el 85,9 % del total, mentanto que los procedimientos ordinarios incrementáronse un 56,2 % hasta concentrar el 11,3 % del total.

Ello ye que se rexistraron 511 apertures de procedimientos especiales pa microempreses, un 47,3 % más que nel trimestre anterior.

Polo que se refier al sector d'actividá, el 22,5% de les empreses concursaes pertenecíen al ramu de Comerciu, el 15,4 % a la Construcción y el 13,6% a la Hostelería. Por tamañu, el 42,8% del total d'empreses concursaes tenía menos de dos trabayadores, y d'estes el 56,1% nun tenía asalariáu nengún.

Tocante a l'antigüedá, el 19,8 % del total d'empreses qu'entró en concursu a lo llargo del cuartu trimestre tenía 20 o más años, y el 61,7% tenía ocho o menos años d'antigüedá.

Desglosaos los datos por comunidaes autónomes, "en llinia colo visto en trimestres anteriores", destaca la nota, aquelles que rexistraron un mayor númberu de deudores concursaos fueron Cataluña (4.358), Comunidá de Madrid (3.385), Comunidad Valenciana (2.133) y Andalucía (2.467), que toes elles axunten el 70 % del total de casos.

Ceuta y Melilla son les úniques que presenten descensos anuales nel númberu de concursaos al respeutive del mesmu períodu del añu anterior, con cayíes del 90 %, mientres que Castiella y Lleón, Andalucía y Asturies anotáronse los mayores incrementos interañales, del 53,6 %, 48,3 % y 48,1 %, respeutivamente.

