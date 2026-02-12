L'apuesta de les grandes empreses asturianes pola I+D: esti ye l'empléu que yá xeneren

Los 16 centros d'investigación y desarrollu (I+D) de grandes empreses llantaes n'Asturies yá axunten 480 puestos de trabayu "altamente cualificaos", lo que supon una trentena más que l'anterior cifra conocida. Asina lo señaló esti día'l conseyeru de Ciencia, Industria y Empléu, Borja Sánchez, primero de presidir una xunta con esta rede de centros. Dende la so creación en 2020 celebróse un alcuentru añal, quitando l'añu pasáu en que Sánchez taba de baxa por enfermedá.

Según el Conseyeru, l'actividá d'I+D d'estes grandes compañíes (ente les que destaquen firmes como ArcelorMittal, Alsa, Windar o Escribano Mechanical & Engineering) "ta teniendo un efectu tractor non yá nel ámbitu industrial, sinón en tola economía d'Asturies".

Dende 2020 estos centros entamaron cerca d'un centenar de proyeutos qu'axunten una inversión de 55 millones d'euros, de los que 22 millones proceden del Principáu al traviés de l'Axencia Sekuens. Los proyeutos tomen árees como l'hidróxenu verde, l'automatización de procesos o los ximielgos dixitales. En concretu, Sánchez destacó que "Asturies ye líder na hiperautomatización de procesos industriales".

Ún de los sectores presentes nesta rede cooperativa ye la defensa, actividá que remana ambiciosos proyeutos d'inversión n'Asturies, dellos de la mentada Escribano M&Y. La compañía, que ta estudiando la manera d'integrase na multinacional española Indra, tien un centru n'Avilés nel que trabayen quince profesionales. Magar nengún miembru de la empresa quixo facer declaraciones nel marcu d'esti alcuentru, el coordinador de la rede, José Ramón Laso, xefe de proyeutos d'I+D d'Arcelor, señaló qu'Escribano "entá nun se movió de los sos planes iniciales" al respeutive del so centru avilesín, denomináu oficialmente E4 Defense Systems. El de Laso ye un cargu rotatoriu: cada añu la rede tien un coordinador d'una de les empreses participantes.

"Idealmente, lo que me prestaría ye que toes y caúna de les grandes empreses que tán n'Asturies tuvieren el so centru d'I+D y que, amás, el Principáu pudiera cofinancialu", naguó Sánchez.

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"