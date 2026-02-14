Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto a machetazos en La Felguera50 años de la YPartido derechas AsturiasNuevo negocio Alimerka
instagramlinkedin

La Caja de las Letras recibe'l legáu in memoriam del historiador y xurista Rafael Altamira, miembru destacáu del Grupu d'Uviéu

La nieta del impulsor de la Estensión Universitaria, al que la Universidá uvieína otorgó'l branu pasáu la so Medaya d'Oru a títulu póstumu, asistió al actu nel Institutu Cervantes

Rafael Altamira.

Rafael Altamira. / Europa Press

Elena Fernández-Pello

Sixto Cortina (Traducción)

Uviéu

La Caja de las Letras del Institutu Cervantes acoyó'l 10 de febreru'l legáu in memoriam de Rafael Altamira (Alicante, 1866 - Ciudá de México, 1951), xurista, historiador, pedagogu y una de les figures destacaes del rexeneracionismu español.

Rafael Altamira ye una figura fundamental na hestoria de la Universidá d'Uviéu, onde exerció como caderalgu d'Hestoria del Derechu ente 1897 y 1909. Formó parte del denomináu Grupu d'Uviéu, al par d'otros destacaos intelectuales amestaos a la institución académica, impulsó la Estensión Universitaria en 1898 y foi reconocíu pol so llabor americanista.

El mes de xunetu pasáu, depués de la inhumación de los restos mortales de Rafael Altamira en febreru de 2025 na localidá alicantina d'El Campello, xunto a los de la so esposa, Pilar Redondo, repatriaos dambos dende México, onde finaron nel esiliu, la Universidá d'Uviéu reconoció'l so legáu a títulu póstumu, xunto a los de Fermín Canella y Gustavo Bueno, otorgándo-yos la so Medaya d'Oru.

L'actu del Institutu Cervantes coincide col aniversariu de la nacencia de Rafael Altamira, nel marcu del Añu Altamira, qu'impulsa'l Conceyu d'El Campello. Nél participaron Luis García Montero, direutor del Institutu Cervantes; Juan José Berenguer, alcalde d'El Campello (Alicante), y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del homenaxáu. La Universidá d'Uviéu tuvo representada por Marta Mateo, vicerrectora d'Estensión Universitaria y Proyección Cultural.

Noticias relacionadas

"Cola ayuda del Gobiernu del Principáu d'Asturies"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo negocio en el que entra Alimerka y que tendrá su primer establecimiento en Gijón
  2. 6,50 euros: el dinero que ofrece Adif a una joven ganadera asturiana por dejar su explotación y que no da 'ni para un saco de pienso
  3. ¡Final feliz en Cudillero! Encuentran vivo en el bosque al octogenario desaparecido tras día y medio de búsqueda
  4. Levantan un peaje en Madrid...y Asturias envía una carta y vuelve a pedir la supresión del peaje del Huerna
  5. La llamada de auxilio a su hijo del octogenario desaparecido en Cudillero: 'Ven a traeme un palu, a ver si soy a levantame
  6. Atención conductores asturianos: un nuevo radar móvil entra en funcionamiento en la 'Y
  7. En liquidación uno de los principales fabricantes de ventanas de Asturias con un pasivo de más de 1,5 millones
  8. Atención conductores asturianos, el cambio de velocidad en autovía a 100 kilómetros por hora por el nuevo radar de la DGT: dónde está y cómo funciona

Les vaques de la tribu masái con cuernos que pesen hasta 50 kilos caún: Popeye, Jimena y Olivia viven nel núcleu zoolóxicu de Tuernes, en Llanera

Les vaques de la tribu masái con cuernos que pesen hasta 50 kilos caún: Popeye, Jimena y Olivia viven nel núcleu zoolóxicu de Tuernes, en Llanera

La Caja de las Letras recibe'l legáu in memoriam del historiador y xurista Rafael Altamira, miembru destacáu del Grupu d'Uviéu

La Caja de las Letras recibe'l legáu in memoriam del historiador y xurista Rafael Altamira, miembru destacáu del Grupu d'Uviéu

"Lota, les muyeres del carbón", un homenaxe que xune a la minería de Chile y España

"Lota, les muyeres del carbón", un homenaxe que xune a la minería de Chile y España

Asturies ye la comunidá con más resquiebra salarial ente homes y muyeres

Asturies ye la comunidá con más resquiebra salarial ente homes y muyeres

Los concursos d'acreedores disparáronse n'Asturies nel últimu trimestre de 2025

Los concursos d'acreedores disparáronse n'Asturies nel últimu trimestre de 2025

L'apuesta de les grandes empreses asturianes pola I+D: esti ye l'empléu que yá xeneren

L'apuesta de les grandes empreses asturianes pola I+D: esti ye l'empléu que yá xeneren

Asturies va actualizar esti añu'l so censu d'osos (y cuéntase con un ameyoramientu de la especie)

Asturies va actualizar esti añu'l so censu d'osos (y cuéntase con un ameyoramientu de la especie)

Tovía queda tiempu (pero pocu) pa inscribise na Olimpiada Escolar de Redaición "Urbano Rodríguez"

Tovía queda tiempu (pero pocu) pa inscribise na Olimpiada Escolar de Redaición "Urbano Rodríguez"
Tracking Pixel Contents