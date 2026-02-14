La Caja de las Letras recibe'l legáu in memoriam del historiador y xurista Rafael Altamira, miembru destacáu del Grupu d'Uviéu
La nieta del impulsor de la Estensión Universitaria, al que la Universidá uvieína otorgó'l branu pasáu la so Medaya d'Oru a títulu póstumu, asistió al actu nel Institutu Cervantes
Sixto Cortina (Traducción)
La Caja de las Letras del Institutu Cervantes acoyó'l 10 de febreru'l legáu in memoriam de Rafael Altamira (Alicante, 1866 - Ciudá de México, 1951), xurista, historiador, pedagogu y una de les figures destacaes del rexeneracionismu español.
Rafael Altamira ye una figura fundamental na hestoria de la Universidá d'Uviéu, onde exerció como caderalgu d'Hestoria del Derechu ente 1897 y 1909. Formó parte del denomináu Grupu d'Uviéu, al par d'otros destacaos intelectuales amestaos a la institución académica, impulsó la Estensión Universitaria en 1898 y foi reconocíu pol so llabor americanista.
El mes de xunetu pasáu, depués de la inhumación de los restos mortales de Rafael Altamira en febreru de 2025 na localidá alicantina d'El Campello, xunto a los de la so esposa, Pilar Redondo, repatriaos dambos dende México, onde finaron nel esiliu, la Universidá d'Uviéu reconoció'l so legáu a títulu póstumu, xunto a los de Fermín Canella y Gustavo Bueno, otorgándo-yos la so Medaya d'Oru.
L'actu del Institutu Cervantes coincide col aniversariu de la nacencia de Rafael Altamira, nel marcu del Añu Altamira, qu'impulsa'l Conceyu d'El Campello. Nél participaron Luis García Montero, direutor del Institutu Cervantes; Juan José Berenguer, alcalde d'El Campello (Alicante), y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del homenaxáu. La Universidá d'Uviéu tuvo representada por Marta Mateo, vicerrectora d'Estensión Universitaria y Proyección Cultural.
