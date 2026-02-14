Les vaques de la tribu masái con cuernos que pesen hasta 50 kilos caún: Popeye, Jimena y Olivia viven nel núcleu zoolóxicu de Tuernes, en Llanera
Los trés exemplares Watusi acaben de cumplir doce años nel popular espaciu llanerense
Sixto Cortina (Traducción)
Popeye, Jimena y Olivia son trés exemplares Watusi que viven nel Núcleu Zoolóxicu de Tuernes El Pequeñu, en Llanera. De la so llegada a esti espaciu, un paraísu pa los amantes de los animales, la naturaleza y la so diversidá, acaben de cumplise doce años, como recordaron los sos cuidadores con un cariñosu post en redes. Son una guapura y "tán asina de guapos", espliquen los responsable del núcleu.
"Son vaques de la tribu masái y llamen l'atención polos sos grandes cuernos, que lleguen a pesar 50 kilos caún y midir hasta metru y mediu", esplica Luis Miguel Álvarez, del núcleu zoolóxicu, a LA NUEVA ESPAÑA de Llanera. Preguntáu por cómo aportaron hasta la so propiedá, comenta que les vio nun zoo de Sevilla y gustáron-y.
Asina decidió que Popeye, Jimena y Olivia, qu'aportaron bien piquiñines, pasaren a formar parte de la gran familia del núcleu zoolóxicu de Tuernes, que'l públicu puede visitar a partir del próximu 21 de marzu.
L'espaciu ye un llugar con un ensame d'especies que pueden vese en llibertá, porque'l núcleu, más qu'un zooológico, ye un llar. Ye ún de los llugares más visitaos de Llanera y nes temporaes d'apertura recibe a munches families, grupos, colexos o colectivos qu'alleguen a conocer tolo qu'ufierta.
