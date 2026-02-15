Otra oportunidá pa visitar el monesteriu de San Salvador de Corniana: les nueves feches pa les rutes empobinaes de febreru
El Conceyu de Salas ufierta más oportunidaes pa visitar el milenariu templu salense
Sixto Cortina (Traducción)
¿Quedasti ensin plaza na última xornada de visites empobinaes al monesteriu de San Salvador de Corniana y quies conocer l'interior del inmueble primero de que s'entame la última fase de la so restauración? Tas de suerte. Los próximos 21 y 22 de febreru'l templu volverá abrir les sos puertes pa toes aquelles persones que llogren una preciada plaza nel tour.
Depués de los ésitos de les últimes selmanes, con más d'un centenar de participantes nes visites del mes de xineru pasáu, el Conceyu de Salas habilitó estes dos nueves feches pa satisfaer l'alta demanda. El día 21 de febreru, la visita va celebrase a les 12:30 hores, mentanto que'l día 22, la cita va entamar a les 10:30.
¿Y cómo puede acutase una plaza ? Bien cenciello ye. Namás hai que llamar al teléfonu 985830988 o, d'otra manera, escaniar el códigu QR presente nel cartel que lo mesmo'l Conceyu que la conceyalía de Turismu de Salas publicaron en redes sociales.
El mes de xineru pasáu, el monesteriu de San Salvador acoyó dos visites empobinaes los díes 24 y 25 nes qu'escosaron les places. En total, fueron cien persones (49 el primer día y 51 el segundu) les qu'allegaron p'afayar los secretos de la instalación de la mano de Roberto Carneado, el téunicu de la oficina de Turismu del Conceyu de Salas qu'impartió les visites.
Esos díes averaron visitantes non solo de Salas, sinón tamién d'otros conceyos, principalmente dende Avilés, Xixón y Uviéu, qu'aportaben na so mayoría per primer vegada al templu milenariu.
Tal que destacó entós el Consistoriu, yá teníen decidio publicar nueves convocatories que, de momentu, concretáronse nestes dos xornaes los próximos 21 y 22 de febreru.
