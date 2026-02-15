Otru récor pal aeropuertu d'Asturies mientres s'espera por nuevos destinos

L'Aeropuertu d'Asturies rexistró'l xineru pasáu cerca de 139.000 pasaxeros, con un total de 138.916 viaxeros. Esta cifra representa un incrementu del 4,6% al respeutive del mesmu mes de 2025, y convierte el mes pasáu nel meyor xineru na historia del aeropuertu, según informó Aena esti día.

Del total de pasaxeros rexistraos nel Aeropuertu d'Asturies en xineru, un total de 138.363 utilizaron vuelos comerciales y d'ellos, 110.444 fexéronlo con orixe o destín nacional, mentanto que 27.919 correspondieron a tráficu internacional. Los vuelos operaos en xineru fueron 1.107 ente aterrizaxes y despegues, cifra que representa un incrementu del 2,8% al respeutive del mesmu mes de 2025. D'eses operaciones, 1.075 tuvieron calter comercial, un 4% más que nel añu anterior.

L'aeropuertu de Santiagu'l Monte vive'l meyor momentu de la so historia, si se tienen en cuenta'l númberu de pasaxeros y les conexones. L'añu pasáu superó los dos millones de viaxeros, lo que supon un récor históricu.

Pendiente de nuevos destinos

Mientres tanto, l'aeropuertu espera nuevos destinos. El Principáu yá treslladó una propuesta d'axudicación nel so nuevu concursu de promoción turística, que taba destináu a caltener les rutes actuales y a incorporar dalguna más: Porto, Dublín y Venecia, Bolonia o Florencia. Les trés úlltimes ciudaes citaes van nun llote conxuntu; namás puede salir una y Bolonia o Florencia seríen les novedaes, visto que nun tán na parrilla actual.

Asturies, amás, va tener esti añu la mayor ufierta de places aérees de la so historia: más de 1,6 millones d'asientos que yá tán a la venta pa la temporada de branu, que va d'abril a ochobre. Y búsquense nueves rutes. Nesi sen, los nuevos destinos más probables taríen en Reinu Uníu, Alemania y Suiza. Manchester, Edimburgo, Berlín, Hamburgo, Xinebra y Zúrich son les ciudaes que tán n'estudiu nesos países.

